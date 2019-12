¿Paolo Guerrero se despidió de Inter para llegar a Boca?

En primer lugar, quiero agradecer al Club Internacional y sus funcionarios por la temporada que tuvimos. Fueron altos y bajos pero nunca desistimos y por eso estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros por que siempre lucharon hasta el final sin excepción alguna, con mucha garra y actitud. Quiero decirles que estoy muy agradecido por siempre darme su apoyo. Muchas gracias torcida colorada, ustedes merecen mucho más pero nunca dejen de apoyar al equipo que ustedes juegan junto con nosotros y eso es lo más importante. #findetemporada #proximoañoseramejor 🔴⚪️

A post shared by 𝕻𝖆𝖔𝖑𝖔 𝕲𝖚𝖊𝖗𝖗𝖊𝖗𝖔 (@guerrero9) on Dec 8, 2019 at 6:00pm PST