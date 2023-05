¿Cuál es el panorama de Johan Vásquez tras el posible descenso con Cremonese?

El zaguero podría tener su segundo descenso en Italia y su futuro estaría en el aire.

Johan Vásquez llegó a Italia en 2021 y tras el descenso a la Serie B con el Genoa, pudo mantenerse en el Máximo Circuito del Calcio al ser prestado por una temporada a la Cremonese. Sin embargo, todo parece indicar que el sonorense vivirá la pérdida de la categoría por segunda ocasión consecutiva.

Y es que el conjunto de Cremona parecía arañar puestos de salvación en las últimas semanas. Sin embargo, una derrota ante la Juventus por la Jornada 35 de la Serie A, parece haber terminado con las aspiraciones de salvación para los 'Grigiorossi'.

Pese a todo lo anterior, no todo ha sido malo para Johan, pues en su segunda temporada en Europa ya acumula 26 presencias en todas las competencias y un gol. Sin duda, un crecimiento bastante importante para él y su futuro, que a pesar de no ser del todo claro, el ex Pumas aún tiene contrato hasta 2026 con la entidad genovesa.

Por ello, en GOAL analizamos las posibles opciones para Vásquez en la temporada 2023-24:

¿QUÉ LE DEPARA EN EL FUTURO?

Crédito: Getty

Lo que es un hecho es que Johan no continuará en la Cremonese para la siguiente campaña, pues tendrá que reportar con el recién ascendido, Genoa. Recordemos que Johan fue cedido por un año y el dueño de su carta sigue perteneciendo al 'Vecchio Balordo'.

Con el reciente regreso a la Serie A, todo parece indicar que el zaguero de 24 años tendrá su segunda oportunidad en Génova. Sin embargo, durante las últimas semanas se han reportado diversos rumores de equipos en México, que tienen contemplado un posible regreso de Vásquez al balompié azteca.

De momento no se conocen los equipos que estarían dispuestos en repatriar al nacido en Sonora, pero es un hecho que por edad y experienca en el futbol europeo, aún tiene mercado y será objeto de deseo para diversos clubes durante el próximo verano.