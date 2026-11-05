¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Conference League
team-logoPanathinaikos
Athens Olympic Stadium
team-logoCSKA Sofia
¡Mira aquí! Disney+
Con la colaboración de

Panathinaikos vs. CSKA Sofía, hoy en directo: ¿Quién televisa el partido y dónde verlo por streaming?

Panathinaikos vs CSKA Sofia
Panathinaikos
CSKA Sofia
Conference League

En la Conference League, el Panathinaikos se enfrenta al CSKA Sofía. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En esos casos, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de transmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Athens Olympic Stadium

El partido entre Panathinaikos y CSKA Sofía comienza el 05/11/2026 a las 21:00.

Panathinaikos vs. CSKA Sofía, en directo hoy: ¿quién lo transmite por TV y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Panathinaikos y CSKA Sofía?

Panathinaikos llega a este partido con un balance impecable de cinco victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el club griego derrotó por 2-0 al AEK Atenas en la Superliga. Antes había logrado una contundente victoria por 5-1 ante el Asteras Trípoli. En la Conference League, Panathinaikos venció por 5-1 al Qairat Almaty. En total, el equipo marcó 11 goles y encajó solo 3 en sus últimos cinco partidos.

El CSKA Sofía ha mostrado un rendimiento mucho más irregular: en sus últimos cinco partidos sumó dos victorias y dos empates, y sufrió una derrota. Su encuentro más reciente terminó en un empate sin goles ante el PFK Slavia Sofía. En la Conference League, el CSKA Sofía empató 2-2 con el FC Nordsjälland, pero antes había perdido 1-2 frente al AS Mónaco.

PAO

PAO - Formulario

ATT
W5-1
KAL
W1-5
VOL
W0-1
ARI
W2-1
AEK
W2-0
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CSS

CSS - Formulario

ASM
L1-2
NES
W0-2
FCN
D2-2
LUR
W2-0
SSO
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: alineaciones

Panathinaikos contra CSKA Sofia alineaciones

4-3-3
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Formación
CSKA Sofia crest
CSKA Sofia
CSS
5-4-1
I. PenaI. PenaG. KyriakopoulosG. KyriakopoulosR. van DrongelenR. van DrongelenS. de VrijS. de VrijD. CalabriaD. CalabriaV. TabordaV. TabordaK. KangwaK. KangwaI. LouzaI. LouzaS. Andino ValenciaS. Andino ValenciaL. GarciaL. GarciaE. RastoderE. RastoderF. LapoukhovF. LapoukhovA. MartinoA. MartinoT. IvanovT. IvanovPastorPastorD. AlmeidaD. AlmeidaJ. GbaminJ. GbaminI. PittasI. PittasS. SensiS. SensiA. YordanovA. YordanovI. SoletI. SoletL. GodoyL. Godoy
CSKA Sofia crest
CSKA Sofia
CSS
4-3-3
Panathinaikos

Once inicial

CSKA Sofia

Suplentes

Manager

  • J. Neestrup
  • M. Gisdol

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: estado de forma

PAO

PAO - Formulario

ATT
W5-1
KAL
W1-5
VOL
W0-1
ARI
W2-1
AEK
W2-0
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CSS

CSS - Formulario

ASM
L1-2
NES
W0-2
FCN
D2-2
LUR
W2-0
SSO
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

PanathinaikosEmpateCSKA Sofia
2
0
0
Europa League
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
2
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
1
F
Europa League
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
0
Panathinaikos badge
Panathinaikos
PAO
1
F
3Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
W
D
W
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
D
W
W
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
5
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
6
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
7
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
9
AjaxAjaxAJX
320163+36
W
W
L
10
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
15
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
16
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
17
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
311136-34
D
L
D
18
ThunThunTHU
310232+13
W
L
L
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
L
W
L
20
AtalantaAtalantaATA
310234-13
D
L
W
21
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
W
L
L
22
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
23
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
24
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
25
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
28
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
301246-21
L
D
L
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
31
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
32
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301225-31
L
L
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
L
L
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
L
L
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google