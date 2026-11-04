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Panathinaikos vs. CSKA Sofía: hora de inicio

Conference League - Jornada 3 5 nov 2026 - 15:00 Apostolos Nikolaidis Stadium

El partido entre Panathinaikos y CSKA Sofía comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Panathinaikos vs. CSKA Sofía, en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Panathinaikos y CSKA Sofía?

Panathinaikos llega a este partido con un balance impecable de cinco victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el club griego derrotó por 2-0 al AEK Atenas en la Super League. Antes había logrado un impresionante triunfo por 5-1 ante el Asteras Tripolis. En la Conference League, Panathinaikos venció por 5-1 al Qairat Almaty. En total, el equipo ha marcado 11 goles y ha encajado solo 3 en sus últimos cinco partidos.

El CSKA Sofía ha mostrado una trayectoria mucho más irregular: en sus últimos cinco partidos, el club ha conseguido dos victorias y dos empates, y ha sufrido una derrota. Su encuentro más reciente terminó en empate sin goles ante el PFK Slavia Sofía. En la Conference League, el CSKA Sofía empató 2-2 con el FC Nordsjälland, pero antes perdió 1-2 contra el AS Mónaco.

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: alineaciones

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: estado de forma

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: balance de enfrentamientos directos

Panathinaikos vs. CSKA Sofía: las clasificaciones