"Operación Cavani": habrá nueva y última ofensiva del Atleti

Tuchel: "¿Cavani? Ya no está lesionado y es mejor que se quede pensando en casa"

Carácter, experiencia y gol. Son las tres cosas que le faltan al y son las tres virtudes de Edinson Cavani. Queda una semana para que cierre el mercado de invierno, Simeone sigue insistiendo por el uruguayo y el espera una última ofensiva colchonera para hacerse con el jugador. No es que Cavani sea la solución a todos los problemas atléticos, pero sí es un jugador plenamente capacitado para elevar el nivel de una plantilla que, ahora mismo, está cuestionada después del batacazo copero.

Cavani sigue en rebeldía desde el 12 de enero. Ha decidido no entrar en las listas de convocados del PSG y seguramente tampoco entre en la convocatoria para medirse al . No está lesionado y sigue esperando que el Atlético de Madrid haga la oferta definitiva para llegar al Metropolitano este mercado de invierno. Simeone está en permanente contacto con el delantero y aunque sabe que su salida sigue siendo bastante complicada, porque depende de la actitud del PSG, no ceja en su empeño. La primera oferta colchonera fue rechazada y Leonardo, director deportivo del PSG, ya dejó caer públicamente que, para salir Cavani, tendrán que elevar la oferta. En el club rojiblanco saben que están en la recta final y que deben hacer una nueva ofensiva por Cavani, poniendo sobre la mesa algo más de los 10 millones que ya fueron rechazados.

En rueda de prensa, según informa Benjamin Quarez, corresponsal del PSG para Goal , Thomas Tuchel habló sobre la situación del delantero y comentó: "La situación de Cavani no está clara. Es mejor que Kurzawa y Cavani se queden pensando en casa", dijo, para después añadir de manera contundente que "ambos tienen que pensar y encontrar una solución. Cavani ya no está lesionado". Es decir, que el entrenador sigue sin contar con el uruguayo y que el club sigue escuchando las peticiones de Cavani, el jugador bandera del club durante seis años.

Fuentes solventes del Atlético de Madrid explican a Goal que "la operación sigue siendo realmente complicada", pero no arrojan la toalla y van a apurar hasta el final del mercado. En el caso de que Cavani no acabase vistiendo de rojiblanco en invierno, llegaría en verano. Y mientras tanto, la dirección deportiva del club, si no llega el uruguayo, sabe que podría conseguir la cesión de Cedric Bakambu, un fichaje más factible y que sí entraría en los parámetros económicos que puede asumir el Atlético de Madrid en estos momentos.

Y en cuanto a las posibles ventas para hacer hueco a la llegada de Cavani, el Atlético de Madrid sigue trabajando en diferentes opciones, con dos nombres sobre la mesa. Thomas Lemar, por el que no ha llegado una oferta en firme y que no quiere salir del Atleti de ninguna manera hasta verano, y Santi Arias, por el que existe interés de varios equipos ingleses e italianos.