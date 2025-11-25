Olympiacos vs. Real Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Olympiacos recibe a Real Madrid este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Georgios Karaiskakis, por la quinta jornada de la fase de liga temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Olympiacos vs. Real Madrid de la Champions League 2025-26

El Thrylos llega al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a PSV en la fecha cuatro, con gol de Gelson Martins. El equipo dirigido por José Luis Mendilibar es trigésimo primero en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, los Merengues perdieron por 0-1 a manos de Liverpool en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es séptimo en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Olympiacos vs Real Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones, LaLiga TV Bar Sudamérica ESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos TUDN, UniMás, Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, UniMás, Paramount+ y ViX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Olympiacos vs Real Madrid

Liga de Campeones - Champions League Karaiskakis Stadium

El partido se disputa este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Georgios Karaiskakis.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Olympiacos

El Thrylos llega al compromiso como flamante líder de la Super Liga de Grecia, donde solo ha sufrido una derrota en 11 juegos.

Noticias del Real Madrid

Los Merengues llegan con tres bajas sensibles para su defensiva, con las ausencias de Thibaut Courtois, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles