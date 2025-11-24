Vinícius Júnior podría salir del Real Madrid entre tensiones con Xabi Alonso y el auge de Kylian Mbappé

No hace mucho, el Real Madrid estaba dispuesto a tolerar el comportamiento egocéntrico de Vinícius e incluso, en ocasiones, parecía apoyarlo.

El delantero estaba convencido de que ganaría el Balón de Oro el año pasado y, durante un acalorado intercambio con Gavi en la derrota del Madrid por 4-0 ante el Barcelona, llegó a mencionar su aparentemente inminente triunfo, apenas dos días antes de la ceremonia en París.

Esto reveló mucho sobre su mentalidad. Vinícius parecía creer que presumir sobre su candidatura mientras su equipo era humillado en casa por sus más odiados rivales era casi un chiste; como si la gloria individual tuviera más peso que el fracaso colectivo en un deporte de equipo como el fútbol. Pero la broma estaba en él: Vinícius no ganó el Balón de Oro, y lo tomó muy mal.

Aunque Rodri fue un merecido ganador del Balón de Oro 2024, Vinícius se negó a asistir a la coronación del centrocampista del Manchester City. Por supuesto, tampoco estuvo presente ningún representante del Real Madrid. “Es obvio que el Balón de Oro y la UEFA no respetan al Real Madrid”, declaró una fuente anónima a AS. “Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”.

En cuanto a berrinches, la escena fue bastante histérica, con una ironía casi abrumadora: Madrid y Vinícius se sintieron irrespetados, cuando en realidad fueron ellos quienes faltaron al respeto a Rodri.

Aun así, al menos un boicot al Balón de Oro era algo que los Blancos podían respaldar fácilmente. El conflicto evidente entre la personalidad de Vinícius y Alonso, sin embargo, es mucho más problemático para Florentino Pérez y compañía.