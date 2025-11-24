+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Mark Doyle

Vinícius Júnior podría salir del Real Madrid entre tensiones con Xabi Alonso y el auge de Kylian Mbappé

En el Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior se negó al cambio ante el desconcierto de Xabi Alonso mientras Federico Valverde aceptaba su sustitución.

“¡Siempre yo! ¡Estoy dejando el equipo! ¡Me voy!”, exclamó Vinicius mientras abandonaba el campo y se dirigía directamente al túnel. “Es mejor si me voy, me voy”. En este momento, esa actitud podría considerarse lo mejor para todos los implicados, porque su vergonzosa muestra de insubordinación no sorprendió a nadie.

Por el contrario, encajó perfectamente con su carácter explosivo: otro berrinche de un jugador que, de hecho, se niega a firmar un nuevo contrato si Alonso continúa como entrenador. ¿Se trata entonces de un juego de poder que podría salirle bien a Vinicius? ¿O el Madrid decidirá que se ha vuelto más problemático que valioso?

    El fiasco del Balón de Oro

    No hace mucho, el Real Madrid estaba dispuesto a tolerar el comportamiento egocéntrico de Vinícius e incluso, en ocasiones, parecía apoyarlo.

    El delantero estaba convencido de que ganaría el Balón de Oro el año pasado y, durante un acalorado intercambio con Gavi en la derrota del Madrid por 4-0 ante el Barcelona, llegó a mencionar su aparentemente inminente triunfo, apenas dos días antes de la ceremonia en París.

    Esto reveló mucho sobre su mentalidad. Vinícius parecía creer que presumir sobre su candidatura mientras su equipo era humillado en casa por sus más odiados rivales era casi un chiste; como si la gloria individual tuviera más peso que el fracaso colectivo en un deporte de equipo como el fútbol. Pero la broma estaba en él: Vinícius no ganó el Balón de Oro, y lo tomó muy mal.

    Aunque Rodri fue un merecido ganador del Balón de Oro 2024, Vinícius se negó a asistir a la coronación del centrocampista del Manchester City. Por supuesto, tampoco estuvo presente ningún representante del Real Madrid. “Es obvio que el Balón de Oro y la UEFA no respetan al Real Madrid”, declaró una fuente anónima a AS. “Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”.

    En cuanto a berrinches, la escena fue bastante histérica, con una ironía casi abrumadora: Madrid y Vinícius se sintieron irrespetados, cuando en realidad fueron ellos quienes faltaron al respeto a Rodri.

    Aun así, al menos un boicot al Balón de Oro era algo que los Blancos podían respaldar fácilmente. El conflicto evidente entre la personalidad de Vinícius y Alonso, sin embargo, es mucho más problemático para Florentino Pérez y compañía.

    La llegada de Xabi Alonso

    Xabi Alonso es un líder agradable, como lo confirmarían los doble ganadores del Bayer Leverkusen, pero no tiene ni de lejos el enfoque laissez-faire hacia la gestión de personas o tácticas de equipo que caracterizaba a su predecesor en el Real Madrid, Carlo Ancelotti. La relación paternalista de Ancelotti con Vinicius y otros brasileños del vestuario del Bernabéu jugó un papel importante en su posterior nombramiento como entrenador de la Seleção.

    Por ello, la llegada de Alonso siempre iba a generar cierta inquietud en el Madrid, al menos al principio, aunque no se veía como algo negativo. La sensación era que, tras una última temporada desastrosa bajo Ancelotti, las estrellas del club se beneficiarían de menos libertad y más estructura.

    Kylian Mbappé, por su parte, está prosperando bajo la dirección del nuevo técnico. El francés ganó la Bota de Oro europea el año pasado con 31 goles en 34 partidos de LaLiga, pero su efectividad ha aumentado esta temporada, y su juego general muestra ahora un mayor dinamismo.

    Mbappé se ha convertido, sin lugar a dudas, en el líder del ataque del Madrid y en la cara del club, tal como Pérez había planeado desde el principio. Por eso invirtió tanto tiempo, dinero y esfuerzo en convencer al francés de dejar el PSG por el Real Madrid.

    El efecto secundario de todo esto es que Vinícius ya no se siente tan valorado como antes en el Bernabéu.

    Aumento de tensiones entre jugador y entrenador

    El contrato actual de Vinícius expira en dos años y podría renovarse. Sin embargo, mientras que hace poco más de una temporada una extensión parecía segura, el futuro del delantero ahora es incierto, y la causa principal es su relación tensa con Alonso.

    Los primeros signos de conflicto entre ambos surgieron durante la Copa Mundial de Clubes, cuando Alonso le comunicó a Vinícius que no sería titular en la semifinal contra el Paris Saint-Germain, lo que no sentó nada bien al brasileño.

    Finalmente, Vinícius comenzó el partido en East Rutherford, pero solo debido a una lesión de Trent Alexander-Arnold, y aun así no quedó satisfecho por jugar “fuera de posición” en la banda derecha. Aun así, contribuyó al sólido inicio de temporada 2025-26 del Madrid.

    Pronto quedó claro que no estaba contento con ser rotado ocasionalmente y sustituido regularmente por Alonso. Con 13 minutos por jugar en la victoria 2-0 sobre el Espanyol el 20 de septiembre, Vinícius fue reemplazado por Rodrygo. Respondió agitando los brazos con incredulidad antes de lanzar una botella de agua al suelo en señal de frustración.

    'No haré un gran alboroto por algo pequeño'

    Vinícius y su entorno probablemente estarían en desacuerdo vehementemente, pero en realidad tiene mucha suerte de contar con un entrenador tan sereno como Alonso, quien ha manejado su conducta infantil con la misma clase que mostraba en sus días como jugador.

    Tras el arrebato contra el Espanyol, Alonso explicó que Franco Mastantuono, que también fue sustituido al mismo tiempo que Vinícius, estaba igualmente decepcionado.

    “Franco me dijo: ‘¿Me vas a sacar?’ y yo le respondí: ‘Sí’. Algo similar ocurrió con Vini, pero eso les pasa a todos”, señaló Alonso con calma. “Estoy muy contento con el rendimiento de Vinícius. Lo único que le faltó hoy fue un gol.

    “Es cierto que salió del campo cuando se sentía bien, así que quizá podría haber esperado un poco antes de ser reemplazado, pero entendí que necesitábamos jugadores frescos para mantener el control. El calendario es exigente y debemos seguir así.”

    Un par de días después, al ser consultado nuevamente sobre el incidente, Alonso adoptó un tono aún más empático.

    “Yo también he sido jugador”, comentó en la víspera del partido contra el Levante. “No siempre era agradable cuando me sustituían, así que la frustración es normal, es natural. Hablamos de estas cosas después del partido, porque me gusta estar cerca de los jugadores, y no voy a hacer un gran problema de algo pequeño.”

    Vinícius, sin embargo, evidentemente es incapaz de mantener ese tipo de contención.

    'Florentino Pérez se deshará de él'

    La rabieta de Vinícius en El Clásico iba a generar una enorme controversia. No era cualquier partido; era el Barcelona, en el encuentro más importante del fútbol, y todo el mundo estaba mirando, lo que significaba que todos tenían una opinión.

    El exinternacional brasileño Luis Fabiano acusó a su compatriota de mostrarle a su reemplazo, Rodrygo, “una falta de respeto”, mientras que el exinternacional francés Christophe Dugarry expresó el sentir de muchos al declarar que estaba cansado de las payasadas de Vinícius.

    “Siempre está lloriqueando, siempre se queja con el árbitro y los rivales, es insoportable ahora”, dijo Dugarry a RMC Sport. “Puedes estar decepcionado por ser reemplazado, con la cabeza baja, refunfuñando, pero insultar a tu entrenador es ir demasiado lejos.

    “¿Te has preguntado alguna vez que si el entrenador no te pone, es porque tus actuaciones no están al nivel adecuado? Sal, hombre, sal. Tus actuaciones no están a la altura. Todavía está lejos de su nivel de temporadas recientes. Necesita reevaluarse a sí mismo.

    “Es un futuro ganador del Balón de Oro, un líder de Brasil, uno de los mejores del Real Madrid. Pero necesita mostrar otra cosa si quiere estar al mismo nivel. Florentino Pérez se deshará de él.”

    Por su parte, Steve McManaman criticó a Vinícius por eclipsar lo que fue una victoria muy importante para su antiguo club. “No deberíamos estar hablando de alguien que es sustituido después de 75 minutos. Me vuelve loco”, dijo el ganador de la Copa de Europa a ESPN.

    “Porque no se trata de Vinícius, se trata del equipo. Se trata del colectivo. Se trata de ganar. Se trata de ir cinco puntos por delante. Se trata de vencer al Barcelona después de que te ganaron cuatro veces el año pasado. Se trata de ganar el primer Clásico de Xabi Alonso como entrenador.”

    'Estas cosas pasan en el fútbol'

    Vinícius no estuvo sin defensores. Toni Kroos, por ejemplo, argumentó en su propio podcast que “nadie puede juzgar o imaginar la emoción” que un jugador experimenta durante un Clásico frente a 80,000 personas. “A la fría luz del día y con algo de distancia, probablemente pensará: ‘Bueno, podría haber contenido la ira un poco más’. Como se ve en las imágenes, no se transmitió de la manera ideal”, reconoció el exmediocampista del Madrid. “Aun así, quiero subrayar que es una situación excepcionalmente emocional estar allí abajo en un partido así”.

    Crucialmente, el compañero de Vinícius, Dean Huijsen, también salió en su defensa, acusando a los medios de hacer “un gran alboroto” por un asunto menor. “Se disculpó, lo cual me pareció justo, pero es un compañero de equipo increíble, un tipo realmente bueno, y no es gran cosa. Estas cosas pasan en el fútbol”.

    Sin embargo, el problema con el argumento de Huijsen es que la disculpa de Vinícius fue posiblemente peor que el acto en sí. En su declaración de 98 palabras sobre el arrebato, no mencionó a su entrenador. Básicamente se disculpó con todos menos con el hombre a quien le faltó el respeto, y eso no fue un descuido. La omisión de cualquier referencia a Alonso fue deliberada, al igual que publicar la disculpa el mismo día en que The Athletic informó, citando una fuente anónima, que Alonso “cree que es Pep Guardiola, pero hasta ahora es solo Xabi”.

    Alonso, para su enorme crédito, continuó por encima de estos intentos de convertir el incidente en una lucha por la aprobación pública entre jugador y entrenador, elogiando a Vinícius por su disculpa “valiosa” y “positiva” y dando por cerrado el asunto.

    El tema, sin embargo, está lejos de terminar, como lo reflejan las filtraciones continuas. AS informó que Vinícius está “considerando seriamente” dejar el Madrid, mientras que BILD aseguró que ya se habría decidido vender al atacante al final de la temporada.

    No sería una sorpresa ver a Vinícius hacer el largamente comentado movimiento a Arabia Saudita. Sus mejores años podrían estar aún por venir, pero parece difícil que algún club europeo de élite pague el supuesto precio de 150 millones de euros que pide el Real Madrid.

    Mbappé, el nuevo rey en Madrid

    Obviamente, mucho puede cambiar entre ahora y el próximo verano, especialmente en el Bernabéu, donde un entrenador nunca está a más de un par de derrotas de una crisis. Aun así, aunque el Madrid lleva tres partidos sin ganar en todas las competiciones, sigue en la cima de La Liga. Esto significa que Alonso se mantiene en una posición de fuerza, mientras que la influencia de Vinícius se ha debilitado debido a su petulancia y actuaciones irregulares —sin goles ni asistencias en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

    Vinícius puede seguir creyendo que es el mejor jugador del mundo, pero ni siquiera es el más destacado en el Bernabéu. Como señaló recientemente el exinternacional francés Emmanuel Petit a JeffBet, Mbappé se ha convertido en el nuevo “rey” del Madrid, y “Vinícius Jr está molesto porque no se le paga lo mismo y porque el equipo se ha construido alrededor de Mbappé. Incluso Jude Bellingham parecía incómodo con la llegada de Mbappé porque no estaba anotando tanto, pero eso ha cambiado. Todo ha cambiado: en los medios, en el vestuario, en las tácticas en el campo. Bellingham ha actuado de manera profesional y ha sido más inteligente en su comunicación que Vinícius.”

    Quizá aún más preocupante para Vinícius es la presencia de talentos adolescentes prometedores en la plantilla del Madrid, capaces de arrebatarle un lugar en el once titular de Alonso, incluyendo a Mastantuono y, posiblemente, incluso a Endrick. Además, se especula que Nico Paz podría regresar al Bernabéu el próximo verano. Si Vinícius fuera vendido, la gran cantidad recaudada podría invertirse fácilmente en un delantero estrella —¿Erling Haaland, alguien?— si Alonso decidiera mover a Mbappé a la banda izquierda.

    Por supuesto, el técnico de los Blancos nunca admitiría algo así públicamente en el clima actual. Solo busca mantener la paz por ahora, consciente de lo valioso que Vinícius podría ser para las aspiraciones del Madrid de ganar títulos esta temporada, y de que no es el único jugador inquieto en el equipo.

    Sin embargo, Alonso también ha reconocido que, para que Vinícius recupere su mejor versión, “tiene que sentirse importante y cómodo.” En este momento, claramente no lo está, lo que significa que si la amenaza de su salida es real, el Madrid podría muy bien dejarlo ir.

