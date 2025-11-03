Olympiacos vs. PSV Eindhoven, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Olympiacos estará recibiendo al PSV Eindhoven este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) en el Estadio Georgios Karaiskakis, dentro de la actividad de la jornada 4 de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el partido Olympiacos vs. PSV Eindhoven de la UEFA Champions League 2025-26

El equipo griego se mantiene en la pelea por la cima de su liga, tras derrotar al Aris 2-1 el fin de semana y mantenerse a un punto del liderato, el cual ostenta el PAOK con 22 puntos después de nueve fechas.

Los Granjeros por su parte, golearon el pasado viernes por goleada 5-2 al Fortuna Sittard para así, compartir la punta de la Eredivisie con el Feyenoord al sumar 28 unidades cada uno.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Olympiacos vs. PSV Eindhoven, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 7, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1 Sudamérica ESPN 4 (Argentina, Chile y Colombia),Disney+ Premium (Resto de Sudamérica) México Fox One, Caliente TV Estados Unidos Paramount+, ViX Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 7, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Fox One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Vix Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Olympiacos vs PSV Eindhoven

Liga de Campeones - Champions League Karaiskakis Stadium

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 17:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Olympiacos

La escuadra griega se ubica en el puesto 33 de la fase de liga de la Champions League con solamente un punto, por lo que deberán empezar a ganar y no rezagarse si quieren aspirar a pelear por un boleto a octavos de final.

Noticias del PSV Eindhoven

Los Granjeros se encuentran en zona de playoff de la Liga de Campeones con cuatro unidades y esperan salir con la victoria de Grecia para escalar posiciones.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles