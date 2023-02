OFICIAL: André-Pierre Gignac renueva con Tigres hasta 2025

André-Pierre Gignac continuará jugando con Tigres por los próximos dos años.

Y no se va. André-Pierre Gignac hizo oficial su renovación como futbolista de Tigres por los próximos dos años, en lo que parece el destino final de su carrera profesional.

El delantero francés podrá cumplir diez años con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con quienes fichó en el 2015 y se convirtió en su máximo goleador, superando la marca del ya fallecido Tomás Boy Espinoza, quien anotó 104 goles en 413 partidos oficiales.

"Poder terminar mi carrera en Tigres fue mi sueño desde que llegué. No sé, hubo algo, algo que no se puede contar, es algo que lo tienes adentro y el placer de poder anunciar que podré cumplir 10 años en este club en 2025 y terminar mi carrera acá en Tigres, gracias a la confianza de mi institución, directiva, cuerpo técnico he renovado mi contrato por dos años más", dijo Gignac a TUDN.

"Todavía estoy enfocado en lo que queda de mi carrera y puede ser que en 2025 me sienta bien y metí 40 goles en dos años y voy a seguir metiendo goles, pero por el momento es cumplir 10 años en el club y después veremos, tendré que tomar una decisión en 2025, 39 años. No me quiero retirar con puros goles, quiero títulos, copas, quiero cosas grupales, poder celebrar, festejar con mis compañeros, porque si hoy en día estoy en esta situación, les aseguro que en 70% es gracias a ellos, al grupo, compañeros, cuerpo técnico e institución", agregó.

El francés se ha convertido en un ídolo de la afición de Tigres, club con el que ha marcado 178 goles en 313 partidos, consiguiendo cuatro títulos de Liga, una Liga de Campeones de la Concacaf, un subcampeonato de Copa Libertadores y el segundo lugar del Mundial de Clubes, entre otros logros.