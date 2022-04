Nueva final a cara o cruz para el Barça

No hay marcha atrás. Al Barcelona le toca volver a remar para clasificarse para una nueva ronda de la Europa League. En el horizonte le esperan las semifinales, pero antes deberá ganar al Eintracht de Frankfurt, que le supo poner contra las cuerdas en el partido de ida aprovechando al máximo las debilidades del conjunto azulgrana, sobre todo en la defensa a campo abierto. En las tres eliminatorias disputadas hasta hoy, el Barcelona ha llegado obligado a la vuelta. Las tres idas, ante el Nápoles, el Galatasaray y el Eintracht, se le han atragantado al conjunto de Xavi Hernández. Tres empates y tres partidos en los que al Barça le faltó someter al rival con su habitual dominio del balón y en los que no tuvo efectividad en el área. Al equipo blaugrana le costaron una barbaridad los tres encuentros de ida, pero quién peor se lo hizo pasar fue el conjunto que este jueves por la noche visita el Camp Nou.

El Eintracht fue mejor que el Barça en Frankfurt. Sobre todo en la primera hora de partido, en la que pudo marcarle más de un gol a los culés. El Barcelona sufrió como hacía tiempo no sufría. Bien posicionado, el equipo alemán consiguió que los blaugrana fallaran más pases de lo normal. La salida de balón, el inicio de la construcción del juego fue un desastre, pero el Barça también se vio superado por las transiciones rápidas del Eintracht, que llegaron como aviones al área de Ter Stegen sin que la defensa azulgrana pudiera evitar las embestidas. A Xavi le quedó claro. "Intentaremos ser más pulcros y que el Eintracht no nos genere tanto en esas transiciones. Es su gran fortaleza, lo hacen muy bien", dijo en la rueda de prensa previa.

Es lo que le espera al Barça esta noche. Un equipo que apretará en la salida y que buscará atacar rápido a una defensa que no contará ni con Dani Alves ni con Gerard Piqué. Alves por no estar inscrito en la Europa League y Piqué por llegar demasiado justo tras la lesión muscular sufrida en Frankfurt la pasada semana. Este miércoles, el central entrenó con el grupo, pero entró en la convocatoria sin haber recibido el alta médica. En principio, Xavi no le forzará: "Gerard dependerá de las sensaciones. Él quiere estar, es muy competitivo y le gusta estar en los partidos grandes. Y el de mañana lo es. Pero dependerá del dolor. Si no está al 100% es difícil que pueda participar". Veremos si está al 100%, pero las imágenes del entreno del miércoles no llamaron al optimismo.

Sin Piqué ni Alves, la única duda queda en el lateral diestro, en el que podría estar Óscar Mingueza si finalmente el elegido para sustituir al central catalán es Ronald Araujo. Clément Lenglet no ofreció buenas prestaciones en el Ciutat de València en los minutos en los que participó, aunque no es descartable que forme pareja con Eric Garcia en el eje. Xavi deberá decidir quién le conviene más. El resto del equipo parece fijo, con Frenkie de Jong y Pedri volviendo al once titular y con el tridente del Bernabéu en ataque, con Ousmane Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres. Al Barça le espera un partido duro, en plena ola de salidas por Semana Santa y con el aterrizaje de miles de alemanes que pretenden inundar la ciudad. El premio, unas semifinales europeas. "La Europa League nos hace mucha ilusión y queremos ganarla". Palabra de míster.