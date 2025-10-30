Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Nottingham Forest vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Nottingham Forest y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Nottingham Forrest recibe a Manchester United este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas (España) en el estadio City Ground, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Nottingham Forest vs. Manchester United de la Premier League 2025-26

Los Tricky Trees llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Bournemouth en la fecha 9. El equipo dirigido por Sean Dyche es décimo octavo en la clasificación con cinco puntos.

Por su parte, los Red Devils vencieron por 4-2 a Brighton en su más reciente partido de liga, con un doblete de Bryan Mbeumo, junto a las anotaciones de Matheus Cunha y Casemiro. El cuadro a cargo de Rúben Amorin es sexto en la tabla con 16 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Nottingham Forest vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX, FOX One, Caliente TV
Estados UnidosUniverso, Peacock, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX, FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock y Fubo Sports.

Hora de inicio de Nottingham Forest vs Manchester United

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio City Ground.

  • México:09:00 horas
  • Argentina:12:00 horas
  • Estados Unidos:11:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Nottingham Forest contra Manchester United alineaciones

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestMUN
26
M. Sels
5
Murillo
37
N. Savona
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
8
E. Anderson
10
C
M. Gibbs-White
7
C. Hudson-Odoi
14
D. Ndoye
12
D. Luiz
19
I. Jesus
31
S. Lammens
15
L. Yoro
4
M. de Ligt
23
L. Shaw
16
Amad
2
D. Dalot
8
C
B. Fernandes
10
M. Cunha
18
Carlos Henrique Casemiro
19
B. Mbeumo
30
B. Sesko

3-4-2-1

MUNAway team crest

NFO
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Dyche

MUN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Amorim

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Nottingham Forest

Los Tricky Trees buscan dar la sorpresa y al tiempo obtener un respiro mientras luchan por abandonar la zona de descenso lo más pronto posible.

Noticias del Manchester City

Los Red Devils viven uno de sus mejores momentos en mucho tiempo, pero eso no los aleja de la polémica, causada por las declaraciones de Alejandro Garnacho, quien aseguró que su salida del Manchester United fue causada por la llegada de Amorin al banquillo.

"Obviamente, en mi última temporada en el Manchester United, con el nuevo entrenador (Ruben Amorim), hubo muchos cambios con mi situación en el club y era un poco difícil", explicó en entrevista para Sports Illustrated.

Cómo llegan al partido

NFO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

MUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

NFO

Últimos partidos

MUN

3

Victorias

0

Empates

2

Victorias

8

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

