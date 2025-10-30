Nottingham Forest vs. Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Nottingham Forrest recibe a Manchester United este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas (España) en el estadio City Ground, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Nottingham Forest vs. Manchester United de la Premier League 2025-26

Los Tricky Trees llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Bournemouth en la fecha 9. El equipo dirigido por Sean Dyche es décimo octavo en la clasificación con cinco puntos.

Por su parte, los Red Devils vencieron por 4-2 a Brighton en su más reciente partido de liga, con un doblete de Bryan Mbeumo, junto a las anotaciones de Matheus Cunha y Casemiro. El cuadro a cargo de Rúben Amorin es sexto en la tabla con 16 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Nottingham Forest vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar Sudamérica Disney+ México FOX, FOX One, Caliente TV Estados Unidos Universo, Peacock, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX, FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, Peacock y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Nottingham Forest vs Manchester United

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio City Ground.

México:09:00 horas

Argentina:12:00 horas

Estados Unidos:11:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Nottingham Forest

Los Tricky Trees buscan dar la sorpresa y al tiempo obtener un respiro mientras luchan por abandonar la zona de descenso lo más pronto posible.

Noticias del Manchester City

Los Red Devils viven uno de sus mejores momentos en mucho tiempo, pero eso no los aleja de la polémica, causada por las declaraciones de Alejandro Garnacho, quien aseguró que su salida del Manchester United fue causada por la llegada de Amorin al banquillo.

"Obviamente, en mi última temporada en el Manchester United, con el nuevo entrenador (Ruben Amorim), hubo muchos cambios con mi situación en el club y era un poco difícil", explicó en entrevista para Sports Illustrated.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

