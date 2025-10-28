'Persona fantástica' - Marcus Rashford revela el único entrenador del Manchester United con el que le 'encantó jugar'
El notable renacimiento de Rashford
Rashford ha encontrado una nueva vida en Barcelona desde su cesión veraniega de un año desde Old Trafford, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes para los gigantes españoles, especialmente en la Liga de Campeones, donde ya ha marcado cuatro goles y ha proporcionado una asistencia en solo tres partidos. También ha contribuido de manera efectiva en La Liga, con un gol y cinco asistencias, demostrando una consistencia y confianza mejoradas. Su producción prolífica se traduce en una participación en un gol cada 88 minutos para los gigantes catalanes, una estadística que refleja su papel fundamental en el ataque. Y aunque Rashford está en una forma excelente para su club cedido, ha hablado con cariño sobre un exjefe del United con el que le encantaba jugar.
- Getty Images
Rashford se deleitó con la vida bajo Ole
Bajo Ole Gunnar Solskjaer, quien asumió como entrenador del United en diciembre de 2018, Rashford inicialmente prosperó, disfrutando de algunas de sus formas más prolíficas y consistentes mientras el United resurgía como contendiente al título, y sintió una fuerte afinidad personal por el noruego, defendiéndolo públicamente cuando fue despedido en noviembre de 2021 y asumiendo la responsabilidad como jugador por el despido del entrenador. Sin embargo, su relación se puso a prueba hacia el final del mandato de Solskjaer, con el entrenador instando públicamente al internacional inglés a "priorizar su fútbol" en medio de crecientes actividades benéficas. Esto, según se informa, fue recibido con decepción por el entorno de Rashford.
'Un período muy exitoso para mí personalmente'
Rashford le dijo al medio noruego TV2 sobre su tiempo trabajando con Solskjaer: "Ole es una persona fantástica. Me encantaba jugar bajo su dirección. Puedo hablar en nombre de muchos de los jugadores del Manchester United cuando digo que disfrutamos jugar para él. Jugamos buen fútbol bajo Ole. Fue un período muy exitoso para mí personalmente. Es una persona fantástica, y no tengo una mala palabra que decir sobre él."
- Getty Images Sport
Brillante futuro con el Blaugrana
Rashford ha hablado sobre lo feliz que está después de dejar el Manchester United y confirmó que le gustaría quedarse en el Barça más allá del final de su actual periodo de cesión.
En una reciente entrevista con el canal de YouTube del Barça, Rashford reveló que le encanta la vida en España y ve su futuro con los gigantes catalanes. Dijo: "Estoy disfrutando mucho mi tiempo en España. El clima es la mejor parte. Es un cambio muy grande. Estoy aprendiendo cada día, lo estoy disfrutando muchísimo. Espero estar aquí por mucho tiempo. Me llevo muy bien con Roony (Bardghji), así como con Jules (Kounde) y Frenkie (De Jong). Es un equipo donde todos nos complementamos. Estamos unidos. El equipo es fantástico. Solo tengo que estar en la posición correcta. Seguiré intentando hacer esto. Tenemos que seguir así para ser lo mejor. Tenemos mucho más que hacer esta temporada."
Él agregó: "Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego, así que jugar aquí es un honor. Creo que las cosas suceden cuando deben suceder. No es la primera vez que hablo con el Barcelona sobre la posibilidad de venir aquí, pero por cualquier razón no sucedió en el pasado, y ahora es mi oportunidad de hacerlo realidad. Siento que no hay momento como el presente.
"La gente olvida esto, pero 23 años de mi vida fueron con el Manchester United. Así que a veces solo necesitas un cambio. Creo que tal vez este es el caso conmigo y sí, estoy disfrutando de todo. No siento que haya mucho cambio en mí, solo siento que es un nuevo entorno y cultura y uno que esperaba al venir aquí. Se trata solo de que me adapte y me integre lo mejor posible. Estoy muy hambriento de seguir mejorando."