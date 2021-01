Noticia Goal: Reinier Jesus se queda en el Borussia Dortmund

Pese a la escasez de minutos y el interés de varios clubes, el brasileño, cedido por el Real Madrid en Alemania hasta 2022, opta por seguir.

La aventura de Reinier Jesus (19 años) en el va a continuar, al menos, hasta junio. Según ha podido saber Goal el brasileño ha tomado la decisión de seguir con su cesión de dos temporadas. Diferentes clubes como el se han interesado por él en este mercado, por lo que su intención es, asimismo, hacer un balance con su agente y la entidad alemana para que la situación mejore en los próximos meses.

Reinier es consciente de que la adaptación a un nuevo fútbol y a un club con el talento del Dortmund no suele ser fácil ni instantánea (los también madridistas Mayoral o Vallejo son dos buenos ejemplos), por lo que no se rinde y quiere mantener su pelea por más oportunidades en vez de tirar la toalla. Cinco meses después de su incorporación, el mediapunta, fichado por el de Flamengo hace un año por 30 millones de euros, sólo ha participado en 136 minutos en ocho partidos. En ninguno ha sido titular y, de hecho, su mayor intervención fue de 31 minutos, el 12 de diciembre en la derrota (1-5) ante el . Unas estadísticas que extrañan y que no se corresponden con lo hablado en verano, cuando el Borussia insistió para conseguir el refuerzo de una perla a la que había intentado reclutar en dos ocasiones anteriormente.

Medio curso clave para Reinier

Aunque la idea base era la de apostar por la paciencia, entendiéndose que esta 2020-21 sería en esencia de transición, Reinier, su familia y su representante, Giuliano Bertolucci, estudiaron el caso detenidamente semanas atrás y contemplaron las distintas opciones. Con apenas 18 años aterrizó en Madrid y, cuando se acomodaba y destacaba en el Castilla (dos goles y una asistencia en tres jornadas), la pandemia frenó su progresión. Sin fútbol en para el equipo de Raúl, al carioca le quedaban los entrenamientos por su cuenta y las sesiones con la plantilla de Zidane. Por ello el comienzo de la siguiente temporada sería muy importante para su desarrollo competitivo, topándose sin embargo con el contratiempo de no haber contado para Favre, primero, y Terzic, después. Con este último hay cierto optimismo, pues a sus órdenes comenzó a ejercitarse en su posición más natural y no como delantero, ganándose sus felicitaciones a la conclusión de diferentes sesiones.

Reinier se ha cargado de motivación y confianza para revertir la situación, a pesar de los mensajes desde el Dortmund a los medios, en público y en privado, aludiendo a su falta de soltura con el idioma y a la necesidad de crecer físicamente. El jugador los ha usado como energía, puesto que sigue estudiando inglés y alemán, y le tranquiliza que su relación con el vestuario es fluida, convirtiendo ese gran trato en amistades fuera del campo. Además, con su staff de especialistas, tiene meticulosamente controlada la alimentación, el peso y el desarrollo muscular, con sus niveles más óptimos de siempre.

El Real Madrid, de acuerdo con Reinier

En el Real Madrid iban a respetar cualquier preferencia de Reinier. Señalan que en es muy difícil empezar con minutos, motivo por el que accedieron a la exigencia de que el préstamo fuera hasta 2022: se daba por sentado que la evolución sería lenta. No obstante, como con Kubo en el , no gusta la escasez de oportunidades, convencidos de que el de Brasilia las aprovecharía y gustaría como otros jóvenes del Signal Iduna Park. De fondo hay un factor que preocupa al chico: los de Tokio. André Jardine le tiene reservada una plaza, pero para mantenerla y no perder ritmo ha de jugar.