Nice vs. Braga, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El OGC Niza avanza hacia un encuentro decisivo. La noche que se avecina puede aliviar un clima tenso o empeorarlo aún más. Los Aiglons abordan este duelo europeo con la obligación de romper una espiral infernal, en un Allianz Riviera donde la confianza se ha desvanecido en las últimas semanas. La presión pesa, y ya no hay alternativa: reaccionar o hundirse un poco más.

Niza juega su supervivencia europea

Con el final de la fase de grupos de la Liga Europa acercándose, Niza se encuentra en una situación casi insostenible. El equipo no ha saboreado el éxito en la escena europea desde hace una eternidad: 17 encuentros sin victoria, una serie que pesa mucho en las cabezas. Esta temporada, la competición se ha convertido en una pesadilla con cinco derrotas en cinco jornadas. Cero puntos, último del grupo, contra la pared.

Para recuperar el aliento, el equipo se basa en la idea de que solo el césped puede limpiar la imagen empañada por los recientes episodios extra deportivos ocurridos en la Ligue 1. Las palabras ya no cuentan, solo los actos ofrecerán un comienzo de esperanza.

La paradoja es cruel. En el Allianz Riviera, Niza se enfrenta a un Braga sólido, regular, aferrado al top 8 de la competición, objetivo sinónimo de un boleto directo para los octavos de final. Los portugueses no llegan al sur como turistas: una victoria les permitiría avanzar tranquilamente hacia su ambición, sin mirar atrás.

Una misión casi imposible, pero un último aliento que jugar

Niza debe absolutamente sumar sus primeros puntos. El club ya no tiene el lujo de tomarse su tiempo. Les Aiglons han dejado escapar demasiadas ocasiones, demasiados partidos donde la historia podría haber sido diferente, pero donde los mismos errores han resurgido. Frente a Braga, será necesario un partido completo, comprometido, casi heroico, ya que el margen de maniobra ya no existe.

El adversario, en cambio, llega fortalecido por su regularidad y confianza europea. Los jugadores de Carlos Vicens saben que este encuentro puede pesar mucho en la carrera por la clasificación directa. La presión cambia de campo, pero Niza deberá aprovecharla.

Horario y lugar del partido Niza - Braga

Europa League - Europa League Allianz Riviera

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz Riviera.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Info de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo de Niza

El OGC Niza debería continuar en la misma línea manteniendo el sistema 3-4-2-1 previsto. En portería, se espera que Diouf sea titular, protegido por una defensa de tres con Mendy, Dante y Bard. Los carriles deberían ser animados por Clauss y Abdi, encargados de extender el bloque adversario. En el medio campo, la dupla Vanhoutte–Sanson parece tener ventaja para comenzar.

En el plano ofensivo, se espera que Diop y Cho tengan gran libertad entre líneas para proporcionar balones a Moffi, quien está previsto para retomar su papel de delantero centro si su estado físico lo permite tras su ausencia en la derrota contra Angers. Las opciones de Haise en defensa son limitadas, las lesiones de larga duración de Ndayishimiye, Bombito y Abdelmonem no ofrecen muchas soluciones alternativas. La reciente suspensión de Louchet también complica la gestión del centro del campo, lo que deja la rotación en manos de Abdul Samed y Ndombele.

En cuanto a la animación ofensiva, la situación de Boga sigue siendo incierta tras su baja frente a Angers. En esta proyección, figura entre los posibles suplentes mientras que Diop y Cho están previstos para comenzar en los dos puestos axiales detrás del delantero.

Información sobre el equipo de Braga

Bajo las órdenes de Carlos Vicens, Braga debería mantener su organización en 3-4-3. Hornicek debería comenzar en la portería, protegido por un trío defensivo compuesto por Lagerbielke, Niakaté y Arrey-Mbi. En los lados, se prevé que Gómez y Martínez ocupen los roles de carrileros muy proyectados hacia adelante. En el medio, Moutinho y Gorby formarían el doble pivote encargado de asegurar los equilibrios.

Delante, Horta, Pau Víctor y Navarro deberían componer una línea ofensiva móvil y complementaria. Esta composición sigue siendo provisional, pero parece la más plausible a la vista de los elementos disponibles. La ausencia más notable es la de Noro, víctima de una rotura del tendón de Aquiles, lo que reduce la profundidad defensiva del club portugués. En caso de ajustes tácticos, Vicens podría contar con la experiencia de Oliveira o con la polivalencia de Lelo desde el banco. Zalazar y El Ouazzani aparecen más bien como armas para dinamitar el partido que como titulares probables.

La forma de los dos equipos

Historial de enfrentamientos

NCE Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Braga 2 - 0 Niza 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación