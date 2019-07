Neymar podría declararse en rebeldía para forzar su traspaso

El diario Sport publica la estrategia de presión del jugador brasileño para lograr salir del club parisino

Neymar se quiere ir al y no escatimará esfuerzos para conseguirlo. El diario 'Sport' cuenta en su edición de hoy que el atacante brasileño se ha declarado en rebeldía y así se lo ha dicho al . El intento es un paso más en la presión para que su club acepte alguna propuesta del Barcelona.

Ya se barajan cifras, algunas le pondrían por debajo de 200 millones de euros aunque, eso sí, incluyendo en el traspaso algún jugador más. El PSG, en boca de su presidente Nasser Al-Khelaifi, se ha mostrado más o menos abierto a la idea de negociar, con críticas al jugador brasileño y cierta apertura a un traspaso. Asumido eso, tampoco lo van a dejar marchar por nada, Neymar es uno de los más importantes activos futbolísticos y el equipo parisino hizo un esfuerzo tremendo en su día para sacarlo del Barcelona, no es de esperar que esta vez ponga todas las facilidades.

El artículo sigue a continuación

Como Neymar sabe eso, pero quiere marcharse, va a apretar las tuercas y echará un pulso a su club. Si no hay resolución esta semana, no acudirá a la pretemporada con el PSG, mostrando así su interés por la ruptura. Está convocado el próximo día 8 y su propósito es no aparecer ese día y, por descontado, tampoco sumarse a la gira por que tiene preparado el conjunto de Tuchel como preparación para la temporada venidera.

La información recalca que la intención de Neymar, en todo caso, es no bajar el pistón y ponerse al día físicamente, pues una lesión le ha apartado de la . Para eso contará con su preparador Ricardo Rosa, que forma parte del cuerpo técnico de y Rafael Martín, su fisioterapeuta de confianza, que es el que le está ayudando en la recuperación de sus problemas en el tobillo.

Neymar está siguiendo a Brasil en la Copa América, aunque no pueda jugar. Su idea ahora es declararse en rebeldía y no aparecer por París. Todo lo posible para volver a casa.