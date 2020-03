Neymar, Jovic y los jugadores que escaparon de la cuarentena

Algunos tenían orden del gobierno —o el club— para no salir e incurrieron en ello; otros consiguieron permiso.

Son futbolistas, pero, ante todo, seres humanos. No sólo la población en general ha desobedecido las restricciones impuestas por los régimenes locales durante la pandemia de coronavirus en el mundo, también algunos jugadores lo han hecho por motivos diferentes.

Algunos por razones médicos, otros simplemente por pasar estos momentos en compañía de las familias en sus respectivos países y, finalmente, los que lamentablemente les ganó el salir a socializar y no quisieron quedarse en casa durante la cuarentena.

A continuación, en Goal te traemos un recuento de los casos en los que se vieron involucrados numerosos elementos.

NEYMAR

Luego de que el presidente de , Emmanuel Macron, decretara el confinamiento total en el país por la expansión del COVID-19, y el PSG suspendiera las prácticas, el brasileño tomó un vuelo para regresar a su país con conocimiento del club. Ahí se entrena y mantiene en forma mientras tanto.

THIAGO SILVA

Junto a Ney, el defensa y coequipero del París Saint-Germain se subió al mismo avión para retornar a casa. La esposa, Isabele da Silva, por su parte, ofreció su versión que causó controversia. "Decidimos salir de París porque la situación era realmente triste. No podía almacenar las cosas, no encontraba ni comida ni nada en los supermercados. Aquí tenemos más opciones de estar con nuestros hijos, ya que tenemos piscina", reveló en un en vivo vía Instagram.

GONZALO HIGUAÍN

Se marchó de cuando la cuarentena ya había sido decretada por el primer ministro Giuseppe Conte. Autorizado por la Juventus —escuadra en la que Daniele Ruggani y Blaise Matuidi se infectaron— , y tras efectuarse estudios que descartaron un positivo, Pipita abandonó Turín. Lo hizo para acompañar a su madre en Argentina, en donde se halla con problemas de salud no relacionados al virus. Llegó previo al cierre de fronteras dispuesto por el presidente Alberto Fernández.

LUKA JOVIC

El caso más mediático de todos. El le otorgó licencia para volver a —que no forma parte de la Unión Europea— a través de un jet privado para ir con su novia, Sofia Milosevic, quien espera un bebé. El tema es que, en Belgrado, el gobierno Aleksandar Vucic había establecido la cuarentena y lo captaron en las calles. Él, por su parte, afirmó que no sabía de la situación.

Esto provocó indignación entre sus compatriotas y medios, quienes lo criticaron con dureza. El mandatario lo amenazó con ser arrestado si se repite. "Les dejaré claro que la vida de nuestra gente es mucho más importante que sus millones", soltó Vucic.

MASON MOUNT

Debía pasar un periodo aislado por órdenes del cuerpo médico del a raíz del positivo de Callum Hudson-Odoi. Sin embargo disputó un partido de futbol amateur en un evento en el centro de Londres, . Desde entonces, el cuadro de Stamford Bridge le leyó la cartilla para que asuma sus responsabilidades.