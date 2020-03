Coronavirus: Qué es, cómo se previene y qué hacer en caso de contagio

Goal te ofrece una guía de mano con información de servicio sobre todo lo que hay que saber acerca del CoVid-19.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

El CoVid-19, también conocido como coronavirus, cuyo brote inicial se produjo en la ciudad china de Wuhan hace algunas semanas, ya está presente en prácticamente los cinco continentes y casi todos los países, cebándose especialmente en los del hemisferio norte y provocando una crisis sanitaria a nivel internacional sin precedentes. De momento la Organización Mundial de la Salud -la OMS- ya ha catalogado el virus como una pandemia global y los diferentes gobiernos y administraciones públicas se preparan para afrontar la mayor amenaza para la salud de miles de millones de personas alrededor de todo el planeta. Se trata de un virus resistente a los medicamentos existentes y del que se tiene todavía poca información. Sin embargo, esta cepa ya no es desconocida como lo era hace dos meses por lo que ya hay muchas cosas claras, especialmente en cuanto a prevención, para combatirlo.

¿Qué es el coronavirus y cómo y dónde se originó? Inicialmente conocido como neumonía de Wuhan, luego como coronavirus por la familia de virus a la que pertenece, y finalmente CoVid-19, se originó en la ciudad china del mismo nombre hace dos meses. Los virus del tipo coronavirus provocan enfermedades de distintas clases y no es extraño verse contagiado por alguno a lo largo de la vida de cada uno, sin que se produzcan mayores contratiempos. En este caso, no obstante, se trata de una cepa especialmente resistente a los medicamentos existentes y no dispone todavía de vacuna.

Más equipos

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Se conoce que los síntomas son muy parecidos a los de la gripe común. Es decir, el cuadro patológico presenta fiebre, fatiga, tos seca y, en ocasiones, disnea y dificultades en la respiración. En menor medida también pueden provocar secreción de mucosidad, congestión de las vías respiratorias, dolor de garganta y de cabeza, fiebre y malestar general. De todas formas cabe señalar que los síntomas pueden variar en función de cada persona pues hay algunas que presentan pocos síntomas y otras a las que se le hacen más visibles. No se trata de una enfermedad mortal en si misma pero puede agravar el estado en personas con carencias en su sistema inmunitario, como personas mayores, con enfermedades crónicas como la diabetes y algunos tipos de cáncer así como afectaciones pulmonares y respiratorias. En estos casos sí existe posibilidad de fallecimiento.

¿Cómo se transmite el coronavirus? A pesar de que el contagio entre personas humanas es limitado, se trata de un virus de transmisión aérea. Es decir, en general el contagio se produce por vías respiratorias a través de las partículas de fluidos corporales que las afectadas profieren al toser, estornudar o incluso hablar. El contagio se puede prevenir evitando que estas partículas, que a su vez pueden depositarse en objetos y superfícies de toda clase, evitando el contacto con los propios ojos, nariz o boca, de forma que el coronavirus no tenga oportunidad de alcanzar las vías respiratorias y llegar a los pulmones. En este aspecto, lavarse las manos toma una especial importancia.

¿Qué es lo que ha causado el coronavirus? No sólo el CoVid-19 sino la mayoría de coronavirus son ciertamente desconocidos, actualmente. Sí se conoce que algunos animales pueden ejercer de receptorios y, de hecho, existe la sospecha de que esta pandemia tiene un origen animal, si bien se ha descartado ya que el brote en Wuhan se originara a partir del pangolín. Sin embargo, hay indicios como para pensar que el vínculo entre el mundo animal y el humano podría haberse producido a través del mercado de pescado y marisco de Wuhan, aunque no hay nada confirmado.

¿Cómo se puede prevenir el contagio del coronavirus? Según las autoridades médicas competentes existen tres grandes mecanismos para evitar el contagio. El primer es tan sencillo como lavarse las manos con frecuencia pero también es muy aconsejable evitar tocarse la cara y, obviamente, limitar al máximo el contacto con personas que presenten síntomas de contagio. Las mismas autoridades recomiendan un lavado de al menos veinte segundos con agua y jabon, lo cual permite eliminar posibles patógenos acumulados en las manos. Igualmente, si las manos no están especialmente sucias también se puede utilizar una solución hidroalcohólica con al menos un sesenta por ciento de alcohol.

¿Dónde hay que llamar en caso de presentar síntomas? En el caso de cabe dirigirse al teléfono que el sistema sanitario de cada comunidad autónoma haya dispuesto en caso de que la usaria presente dificultades respiratorias u otros síntomas como fiebre, fatiga o cansancio o haya estado pisado alguna de las zonas de riesgo durante las últimas dos semanas. Igualmente también se puede llamar al 112.

¿Cuándo se realiza el test del coronavirus? Es necesario someterse a la prueba en caso de que la paciente haya viajado en las dos semanas anteriores a una de las zonas de riesgo o haya estado expuesto al virus. Otro requisito es que la persona en cuestión presente síntomas de la enfermedad aunque también pacientes con neumonía vírica de origen desconocido también deberán someterse al test, el cual se puede solicitar a través del teléfono 112.

¿Qué es el test del coronavirus? La prueba para determinar que una persona tiene o no el coronavirus en su organismo consiste en tomar muestras de la mucosa de la nasofaringe o la orofaringe a partir de un frotis faríngeo con una torunda para después realizar una prueba llamada PCR que permite identificar el ARN viral. Se trata de una prueba que ofrece resultados al cabo de unas tres horas si bien en pocos días se espera que haya a disposición del público pruebas que determinen el estado de cada paciente en un tiempo menor.

El artículo sigue a continuación

¿Cuál es el índice de mortalidad del coronavirus? La tasa de mortalidad del coronavirus en es del 2,3% de las personas contagiadas pero en el resto del mundo es del 0,7%. De todas formas cabe recordar que la tasa aumenta de forma progresiva a partir de los cuarenta años, siendo las personas de edad más avanzada y las que presentan patologías respiratorias graves las personas que se encuentran en mayor riesgo. Tanto es así que en personas de más de ochenta años la tasa de mortalidad aumenta hasta el 15% en China a pesar de que son datos que se pueden ver sujetos a modificaciones por el constante aumento del contagio.

¿Qué tengo que hacer si alguien de mi círculo se ha contagiado? Las directrices del Ministerio de Sanidad ante casos confirmados o probables requieren realizar un seguimiento de los contactos más cercanos, tales como familiares, cuidadores, personal sanitario o compañeros de trabajo que implica una vigilancia activa y que estas personas estén siempre localizables a la vez que deberán limitar sus actividades sociales y no viajar a menos que sea imprescindible. Todos han sido requeridos a extremar las medidas preventivas en cuando a higiene respiratoria y lavado de manos, así como prestar atención a la aparición de cualquier síntoma. En caso de que aparezcan estas personas deberán aislarse, sea en dependencias hospitalarias o domésticas.

¿Cómo me aislo si tengo que hacerlo? Lo más importante es tener claro que el ingreso hospitalario no es necesario en muchos casos. Las autoridades sanitarias competentes destacan que los pacientes con síntomas leves, que no presenten complicaciones y no se encuentren en las franjas de edad de más riesgo pueden realizar el aislamiento en su propio domicilio y dotarlo de buena ventilación.