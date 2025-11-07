Neom Sports Club vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Neom Sports Club recibe a Al Nassr este sábado 8 de noviembre a las 14:50 horas en el estadio King Khalid Sports City, por la octava jornada de la temporada 2025-2026 de la Liga Profesional Saudi.

Sigue aquí en directo el Neom Sports Club vs. Al Nassr de la Liga Profesional Saudí 2025-26

Neom Sports Club llega al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Al Kholood en la fecha siete, con un doblete de Saïd Benrahma. El equipo dirigido por Christophe Galtier es séptimo en la clasificación con 13 puntos.

Por su parte, los Caballeros de Najd derrotaron por 2-1 a Al Feiha en su más reciente partido de liga, con un par de anotaciones de Cristiano Ronaldo. El cuadro a cargo de Jorge Jesus es líder en la tabla con 21 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Neom Sports Club vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ #Vamos Bar Sudamérica Por confirmar México FOX, FOX One, Caliente TV Estados Unidos FOX Soccer Plus, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX, FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos untilizar NordVPN. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Soccer Plus y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Neom Sports Club vs Al Nassr

El partido se disputa este sábado 8 de noviembre a las 14:50 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal.

México:07:50 horas

Argentina:10:50 horas

Estados Unidos:08:50 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del Neom Sports Club

El Neom se encuentra en buen momento con solo una derrota en sus últimos cinco partidos, con lo que ha escalado hasta la séptima posición.

Noticias del Al Nassr

Los Caballeros de Najd vienen de ganar en la Liga de Campeones de Asia, aún sin la participación de Cristiano Ronaldo, pero con gol de Joao Félix.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

