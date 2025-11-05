'¿Crees que es justo?' - Cristiano Ronaldo insiste en que igualar el éxito de Lionel Messi en la Copa del Mundo no 'definirá' su legado mientras realiza un cambio de opinión sobre el 'sueño' de Portugal
El debate entre Ronaldo y Messi continúa
Comparaciones entre dos leyendas del fútbol, Ronaldo y Lionel Messi, continúan surgiendo a pesar de que ambos se encuentran ahora en las etapas finales de sus carreras. El primero sigue buscando su primer título en Arabia Saudita con Al-Nassr, mientras que el segundo está disfrutando sus años crepusculares en el Inter Miami de David Beckham en los Estados Unidos. Muchos aficionados señalan al director de juego argentino como el verdadero GOAT del deporte después de que levantara la Copa del Mundo con Argentina en 2022, pero Ronaldo insiste en que su carrera no puede ser juzgada por si logra ganar en el escenario global.
En un adelanto de la segunda parte de su entrevista en Piers Morgan Uncensored, que se lanzará el jueves, el delantero de 40 años dijo: "Si me preguntas, Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo? No, no es un sueño. ¿Definir qué? ¿Definir si soy uno de los mejores de la historia, ganar una competición, [de] seis juegos, siete juegos. ¿Crees que es justo?"
Giro de 180 grados en la Copa del Mundo
Las declaraciones de Ronaldo pueden sorprender a algunos después de sus palabras anteriores sobre la Copa del Mundo. El exestrella del Manchester United y del Real Madrid ha reconocido públicamente lo mucho que significaría para él ganar la competición. Después de que Portugal fuera eliminado del torneo de 2022 por Marruecos en los cuartos de final, Ronaldo publicó en Instagram: "Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos internacionales, incluidos para Portugal, pero colocar el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo fue mi mayor sueño.
"Luché por ello. Luché duro por ese sueño. En las 5 apariciones en Copas del Mundo que hice durante 16 años, siempre junto a grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca me alejé de la pelea y nunca renuncié a ese sueño.
"Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No tiene sentido reaccionar apresuradamente. Solo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se ha especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca cambió ni un momento. Siempre fui solo una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país.
"Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró… Ahora, debemos esperar que el tiempo sea un buen consejero y permita a todos sacar sus propias conclusiones."
Ronaldo: No quiero ser humilde
La leyenda del Barcelona Messi, por supuesto, ganó la Copa del Mundo por primera vez en su prestigiosa carrera hace tres años, la joya de la corona en su exitoso tiempo en el campo. El hombre del Inter Miami tiene más galardones en su colección que Ronaldo, pero eso no detuvo al delantero portugués de afirmar que es un mejor jugador. Al ser preguntado directamente por Morgan si pensaba que Messi era el GOAT, Ronaldo respondió: "¿Es Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde". Naturalmente, el comentario provocó un gran volumen de debate en las redes sociales, aunque es probable que el argumento continúe durante años después de que ambos hayan colgado las botas.
- Getty/GOAL
Un último intento
Si Ronaldo lleva a Portugal a la gloria en la Copa del Mundo el próximo verano, su opinión sobre ese trofeo que define su legado podría cambiar. A pesar de que Portugal siempre ha estado en la lucha por el premio más grande del fútbol, Ronaldo nunca ha logrado llevarlos más allá de la etapa de semifinales. Han ganado el Campeonato de Europa y la Liga de Naciones dos veces con su talismán liderando el ataque, pero incluso si lo niega, fallar en cruzar la meta el próximo verano dejará un hueco notable en la lista de logros de Ronaldo.