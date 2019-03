Nelson Haedo es el nuevo capitán de Cerro Porteño

El delantero será titular contra Sportivo Luqueño, en un momento delicado del equipo azulgrana.

Cerro Porteño tendrá un nuevo dueño de la cinta de capitán, desde este sábado, cuando el Ciclón de Barrio Obrero reciba al ‘Chanchón’ por la novena fecha del torneo Apertura.

El defensor Marcos Cáceres heredó la capitanía tras la salida del arquero Antony Silva, pero el entrenador Fernando Jubero hizo un anuncio este viernes.

“Un sueño más que se me cumple gracias a Dios, al trabajo a la perseverancia y por no bajar nunca los brazos. Hoy me informan que soy el nuevo capitán de mi querido CLUB CERRO PORTEÑO”, fue el mensaje que el ex-Borussia Dortmund compartió con sus seguidores en redes sociales.