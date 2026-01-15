Napoli vs. Sassuolo, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Después del decepcionante 0-0 en casa contra el Parma, tercer empate consecutivo, el Napoli vuelve al campo para enfrentar al Sassuolo de Fabio Grosso.

Los Azzurri necesitan recuperar un triunfo que en el Maradona falta desde el 7 de diciembre, día del 2-1 contra la Juventus, sin descuidar la delicada salida de la Champions League contra el Copenhague.

Por otro lado, el Sassuolo llega al partido tras tres empates y tres derrotas en los últimos seis encuentros de liga, con el último triunfo datado el 6 de diciembre, 3-1 en casa contra la Fiorentina.

A continuación, toda la información sobre la recuperación Napoli-Sassuolo, incluidas las formaciones, el canal de TV y la cobertura en streaming.

Cómo ver Napoli vs Sassuolo, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 3, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Napoli-Sassuolo: hora de inicio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Napoli

Después de algunos cambios contra el Parma, Conte confirma el XI visto en el campo contra el Inter en San Siro. En defensa vuelven Beukema y Juan Jesus a los lados de Rrahmani, mientras que en la mediapunta reaparece Elmas al lado de Politano. Adelante no se toca Hojlund.

Noticias sobre el Sassuolo

A pesar de la derrota, Grosso se inclina por confirmar la formación que salió al campo en el Olímpico contra la Roma. Lipani, por lo tanto, adelante sobre Vranxx para completar el centro del campo con Koné y Matic, mientras que adelante Fadera y Laurienté a los lados de Pinamonti.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Entrenador Stellini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Entrenador Grosso.

Son 20 los encuentros totales entre Napoli y Sassuolo en la Serie A: 12 victorias azules, cuatro neroverdi y cuatro empates.

