Nadal: "Koeman no hará ninguna revolución"

El central que acompañara al holandés en el 'dream team' considera que apenas "hará retoques" y "sólo podrá si le apoyan" desde la junta.

ANÁLISIS

Si alguien conoce bien a Ronald Koeman ese es Miquel Àngel Nadal . El mallorquín fue pareja del holandés en el eje de la zaga a las órdenes de Johan Cruyff en el durante cuatro años y sabe como nadie cómo piensa y qué prioriza el nuevo entrenador del cuadro azulgrana. Por ello, no tiene dudas de que "es mejor traerle ahora que hace unos años" aunque se muestra críptico en cuanto a si es la mejor opción ante la crisis a todos los niveles en la que está metido el club. "Es una opción" afirma consciente de que a Josep Maria Bartomeu no le quedaban muchas más balas .

Según Nadal, "ahora tiene experiencia en un momento en el que la gente reclama cambios" que requieren tanto mano dura como temple y Koeman "tiene la fuerza y el conocimiento necesarios como para llevarlos a cabo" , no en vano se trata del héroe de Wembley pero puede que la revolución que espera el barcelonismo no llegue a producirse.

Nadal no espera ninguna revolución

Nadal no olvida que Koeman "conoce perfectamente el club y cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles tendrá la capacidad para ejecutarlas" . De todas formas, su antiguo compañero no piensa que vaya a producirse ninguna revolución a pesar del 2 a 8 en Lisboa. "Todos vivimos una gran decepción pero a medida que pase el tiempo imagino que pensará más en hacer retoques que grandes cambios o una revolución" dice Nadal, que sobrevivió a las dos cribas que el presidente Josep Lluís Núñez realizó tras la final de Atenas en 1994 y el despido de Cruyff en 1996.

En este aspecto, Nadal considera que "cuando se piensa en una renovación puedes tener una idea pero quizá con esa plantilla tampoco haga falta cambiar tanto" porque, a fin de cuentas, "cuando empieza una nueva temporada siempre hay que tocar cosas" . En esta, no obstante, se han acumulado decisiones pendientes desde hace años tanto en lo deportivo como en lo financiero.

"Lo más importante es que pueda tener apoyo desde los despachos" destaca Nadal, que entiende que "si ponen a Koeman es por algo" ya que "fichan a alguien capaz de realizar cambios importantes y vendrá a eso" , a recomponer el equipo y dotarle de un equilibrio que permita a los de delante explotar sus mejores virtudes.

"El Barcelona es un equipo que siempre aspira a ganar y debe estar siempre compensado" y hasta se atreve a vaticinar que "es difícil que el Barcelona no tenga una buena defensa y que no conceda muchas ocasiones" . Para ello harán falta grandes cantidades de paciencia y "la paciencia no suele ser una cosa muy presente en el fútbol" . Koeman, por ser quién es, gozará de un poco más que cualquier otro.