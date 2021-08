OFICIAL: Mono Osuna, nuevo refuerzo del América

Osuna será tomado en cuenta para suplir la sensible baja de Santiago Naveda.

América ya ha encontrado al sustituto de Santiago Naveda , quien estará fuera lo que resta del Apertura 2021 por una lesión, recurriendo para ello a Mario ‘Mono’ Osuna , mediocampista de 32 años.

La directiva de América sabía que no había tiempo que perder pese a que el libro de pases se encuentra abierto y ha concretado a Osuna pese a que tenían otros dos nombres en agenda, conscientes que deben encontrarle competencia a Richard Sánchez.

“Está abierto el libro de pases y nos urge cerrar la plantilla, porque estamos en plena competición y en Concacaf. Ya tenemos otra fecha en pocos días. Suceden cosas inesperadas como la lesión de Santiago Naveda y esperamos se recupere”, expresó el director técnico Santiago Solari luego de la semifinal de ida de Concachampions frente a Philadelphia Union.

Osuna se despidió hace unos días del Mazatlán FC de la Liga MX, club con el que no entró en planes y quedó libre, sin contrato , por lo que el equipo de Coapa no pagará un solo peso por su fichaje, un plus en medio de las conversaciones.

El formado en Dorados llegó este lunes 16 de agosto a la Ciudad de México, listo para reportar con el cuadro Azulcrema y poner la mira en el juego del fin de semana, que será contra Tijuana . Parece complicado que vea actividad este miércoles 18 contra Juárez.