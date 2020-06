América en el Apertura 2020: ¿Cuándo juega?

Los capitalinos arrastran una larga actividad oficial en el Máximo Circuito a partir de mediados de marzo.

Después de un semestre caótico debido a la suspensión del Apertura 2020 por la pandemia de coronavirus y la final perdida en la eLiga, América va a tratar de dejar todo atrás en una nueva temporada de la Liga MX: el torneo Apertura 2020.

Con la motivación de un semestre diferente, un uniforme nuevo y la renovación del director técnico Miguel Herrera, los Azulcremas intentarán el conseguir la estrella número 14 de su historia. No en vano se trata de la escuadra con mayor cantidad de seguidores en la República.

¡La próxima generación de consolas está cada vez más cerca! 🤩 #PS5



¿Con cuál de estos controles te gustaría jugar FIFA 21? 🎮🇲🇽 pic.twitter.com/pL4s8q5wQc — Goal (@goalmex) June 14, 2020

A continuación, en Goal mostramos el calendario completo de los partidos con sus correspondientes fechas, horarios y resultados para los de Coapa:

CALENDARIO DEL AMÉRICA EN EL APERTURA 2020

Todavía no se da a conocer de manera oficial por parte de la Primera División —y la Concacaf no se decide si reanudar la 2020 o no—. Sin embargo, el arranque del certamen sí tiene un día ya fijado: el viernes 24 de julio del 2020. Es decir, de ese fin de semana no puede pasar.

Más equipos

Podrían debutar ese mismo día en el futbol mexicano, o el sábado 25, o domingo 26 de julio a más tardar, con rival y sede por confirmar. Los dirigidos por el Piojo no juegan desde el 15 de marzo del 2020 cuando perdieron contra en un Estadio Azteca sin gente por la cuenta mínima.