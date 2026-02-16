Mónaco vs. PSG, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Mónaco recibe al PSG este martes 17 de febrero a las 21:00 horas, tiempo de España, en el Estadio Luis II, como parte del juego de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el partido Mónaco vs PSG de la UEFA Champions League 2025-26

El equipo del 'Principado' derrotó al Nantes el pasado fin de semana en la Ligue 1 para mantenerse en octavo lugar del futbol francés y ahora, buscarán tomar ventaja en esta eliminatoria contra los vigentes campeones de la competencia.

Los 'Parisinos' terminaron en el onceavo puesto en la fase de liga de la Champions League, por lo que tendrán que jugar esta serie para entrar a los octavos de final y mantener vivas sus aspiraciones por alcanzar el bicampeonato del torneo continental.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido de la UEFA Champions League:

Cómo ver Mónaco vs PSG, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones2 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por HBO Max.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Fox Sports (Argentina) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Mónaco vs PSG

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Stade Louis II, Monaco

El partido se disputa este martes 17 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Luis II.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Mónaco

Aunque no han tenido una destacada temporada, el Mónaco sabe que el PSG no atraviesa por un buen momento y esperan sacar provecho de esta situación para tomar ventaja en la eliminatoria de los playoffs de la Champions League y de esta manera, dar la campanada echando a los actuales campeones de Europa.

Los del 'Principado' no contarán con Paul Pogba, quien fichó con ellos al inicio de la campaña después de cumplir con una suspensión por dopaje y no ha tenido mucha participación por problemas físicos que ha tenido, motivo por el cual incluso decidieron darlo de baja de la Liga de Campeones y así poder inscribir a otros fichajes.

Noticias del equipo PSG

El PSG viene de una derrota dolorosa en la Ligue 1 ante el Rennes, la cual le costó el liderato de la competencia, misma que ahora ostenta el Lens con 52 puntos, uno más que el conjunto de la capital francesa que confía en recuperar el terreno perdido en las próximas semanas.

La tensión en el equipo 'Parisino' no solamente ha aparecido dentro de la cancha, si no también fuera, luego de que Ousmane Dembélé causara polémica recientemente al declarar que algunos de sus compañeros 'pecan de individualismo', lo cual causó mucho revuelo al rededor del club.

Cabe recordar que el París Saint-Germain también disputó la fase de playoffs de la UEFA Champions League la temporada pasada, en la que terminaron por conquistar su primera 'orejona' de su historia y los dirigidos por Luis Enrique confían en seguir el mismo camino para que la historia se repita.

