El joven prodigio del Barcelona Lamine Yamal ridiculizado por Diego Simeone durante la desastrosa derrota ante el Atlético de Madrid
Simeone le recordó a Yamal el marcador.
El Atlético salió con fuerza en un partido de alto nivel que tuvo lugar en la capital española, con Eric García obligado a marcar en propia puerta a los siete minutos. El exdelantero del Barça Antoine Griezmann duplicó la ventaja de los rojiblancos a los 14 minutos.
Ademola Lookman, fichado en enero, anotó el tercero poco después de la media hora de juego, y fue tras ese gol cuando Simeone llamó la atención con sus gestos en el banquillo. El carismático argentino corrió por la banda para celebrar el gol.
Una vez de vuelta en su área técnica, y con la superestrella adolescente Yamal pasando por delante, Simeone levantó tres dedos en dirección al extremo del Barcelona, con una sonrisa que se extendió rápidamente por su rostro.
Julián Álvarez, sobre el que últimamente se rumorea que podría abandonar el club, puso el 4-0 a favor del Atlético en el tiempo de descuento de la primera parte. El equipo de Simeone debería tener ahora una ventaja cómoda de cara al partido de vuelta en el Camp Nou el 4 de marzo.
¿Cómo se detiene a Yamal? El entrenador de La Liga tiene un plan.
Simeone puede tener la idea correcta a la hora de contener la amenaza tan evidente que supone Yamal. Su compañero, el entrenador del Girona, Michel, afirmó recientemente que la mejor manera de impedir que el aspirante al Balón de Oro destroce las defensas es sacarle de quicio.
Michel ha dicho, con el Barça a punto de enfrentarse al Girona el lunes: «Creo que todos los entrenadores buscan formas de detener el ataque del Barça. Su flanco derecho es una de sus armas, gracias a Lamine Yamal. Ya dije entonces, cuando vi el impacto que tuvo en LaLiga nada más llegar, que estábamos hablando de posiblemente uno de los jugadores que va a definir una era a nivel mundial.
«Es muy difícil de parar porque ahora, además de su habilidad individual, también tiene capacidad de pase. La mayoría de los regateadores tienen dificultades para mirar lejos y dar ese centro o ese pase hacia delante, pero con Lamine, si le das un centímetro para que no pueda enfrentarse a ti de frente, dará el pase. Dará el pase con el exterior del pie y dará el centro. Y luego, si te quedas demasiado cerca de él, te regateará. Así que estamos hablando de un jugador que cambia el rumbo del partido.
«No quiero darte ninguna pista, pero obviamente la forma en que se ejerce la presión es muy importante. Hay que ponerle las cosas un poco difíciles a Lamine Yamal».
Simeone, encantado con el dominio de su equipo
El Atlético lo consiguió al dejar a cero al Barcelona, y Hansi Flick vio cómo su desgracia se agravaba cuando el único gol del Blaugrana, obra de Pau Cabarsi, fue anulado tras una revisión del VAR que tardó ocho minutos en completarse debido a un fallo en la tecnología semiautomática de fuera de juego.
Simeone declaró a los periodistas tras ver a su equipo arrasar en la lucha por los grandes títulos nacionales: «Creo que nuestra gente necesita estas fiestas. Está claro, sabemos al rival al que nos vamos a enfrentar. No podemos rendirnos. Queda mucho camino por recorrer hasta el partido de vuelta, pero hoy hemos dado una gran alegría a nuestra gente, que se lo merece».
El Flick y el Barcelona se enfrentan a una difícil tarea para alcanzar la final de la Copa del Rey.
Flick dijo sobre la peor derrota de su carrera como entrenador profesional, con la expulsión de Eric García por el Barça a cinco minutos del final: «No jugamos bien. Tenemos que ir al segundo partido. Será muy difícil, pero vamos a luchar. En el descanso hablamos de las diferentes situaciones y de que teníamos que hacerlo mejor. No vi al equipo que quiero ver en la primera parte. Pregunto por qué es fuera de juego. No sé qué han decidido. Tenemos que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo».
El único consuelo para el Barcelona es que su aplastante derrota se produjo sin que varios de los titulares habituales saltaran al campo: Raphinha, Gavi, Pedri, Marcus Rashford y Andreas Christensen se perdieron el partido del equipo de Flick.
