México vs. Uruguay, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

México recibe a Uruguay este sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio TSM, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Sigue aquí en directo el México vs. Uruguay, partido amistoso internacional

El Tri llega al partido después de perder con Colombia (0-4) y empatar con Ecuador (1-1) en la pasada fecha FIFA, misma en la que dejaron muchas dudas a solo unos meses de la Copa del Mundo.

Por su parte, los Charrúas consiguieron dos victorias en octubre, frente a las selecciones de República Dominicana (1-0) y Uzbekistán (2-1).

Cómo ver México vs Uruguay, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Por confirmar Sudamérica DSports, Antel TV, TCC2 HD, NS Eventos 1, Eventos Montecable 1 HD (Uruguay) México TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Estados Unidos TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX, Fubo Sports

El partido será transmitido en México por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX.

Por su parte, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Univisión, FOX Deportes, ViX y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de México vs Uruguay

El partido se disputa este sábado 15 de octubre a las 19:00 horas (México) y tendrá como escenario el estadio TSM.

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España: 02:00 horas (domingo 16)

02:00 horas (domingo 16) Estados Unidos:20:00 (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de México

Dos temas de conversación han resaltado en los últimos días, la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo en 2026, después de que se reportó que dio el sí al Tri. El segundo tema es el regreso de Guillermo Ochoa, después de que el guardameta compartió una imagen del nuevo uniforme de portero del equipo nacional con su nombre.

Noticias de la Selección de Uruguay

La Celeste no podrá contar con Federico Valverde, quien sufrió una lesión con Real Madrid en la última jornada de LaLiga.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles