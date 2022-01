En México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs Elche por Copa del Rey y a qué hora es?

Real Madrid viene consagrarse campeón de la Supercopa de España y ahora quiere extender ese dominio en la Copa del Rey, donde tiene una importante prueba contra el Elche en los octavos de final.

El equipo de Carlo Ancelotti llegó a esta instancia luego de vencer al Alcoyano por 3-1, mientras que su rival hizo lo propio al imponerse en condición de visitante ante el Almería por el marcador de 2-1.

En GOAL te presentamos las opciones para seguir en vivo este atractivo duelo de Copa del Rey.

DÍA Y HORARIO DEL ELCHE VS REAL MADRID

El partido se juega el jueves 20 de enero a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México y del Sureste. En el Noroeste comenzará a las 12:00 horas y en el Pacífico a las 13:00.

TRANSMISIÓN DEL ELCHE VS REAL MADRID

Solamente la compañía Sky tiene los derechos televisivos de LaLiga para la temporada 2021-22, siendo esta la única opción para seguir los partidos del equipo de Ancelotti. Esta ocasión, en el canal 1516.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Para mala fortuna del público, únicamente está disponible en la TV cerrada . Es decir, no está en la televisión gratuita. Se requiere desembolsar una cantidad de dinero mensualmente para verlo en la pantalla.

¿EN QUÉ CANAL VA Y CÓMO VER ONLINE?

Esto depende del paquete que tengas contratado. Por lo general, salvo que se empalmen con otros eventos, va por el básico que es el 1516. Si no hay un televisor a mano igualmente existe la aplicación de Blue to Go Video Everywhere para verlo vía live streaming.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche CF (1-4-4-2): Werner; Barragán, Verdú, Diego González, Mojica; Josan/Tete Morente, Raúl Guti, Omar Mascarell/Gumbau, Pere Milla; Lucas Pérez y Lucas Boyé/Carrillo.

Real Madrid (1-4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Marcelo; Camavinga, Valverde, Kroos; Rodrygo, Jovic y Vinicius.