En México, ¿qué canal pasa Inglaterra vs Alemania, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

The Three Lions y la Mannschaft se cruzan en uno de los duelos más interesantes de los octavos de final.

La Eurocopa 2021 cierra la instancia de octavos de final, teniendo partidos muy emocionantes y sorpresas en algunas eliminatorias. Desde que se obtuvieron los cruces, uno de los más atractivos es el que protagonizan Inglaterra y Alemania.

The Three Lions buscan su segundo triunfo de la competencia en Wembley. Por su parte, la Mannschaft salió airosa del grupo de la muerte, deseando ahora seguir avanzando en una de sus competencias favoritas.

A lo largo de toda la Eurocopa, algunos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Desafortunadamente para los aficionados, este será otro que únicamente podrá seguirse por tele de paga.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL INGLATERRA VS ALEMANIA EN MÉXICO

El cotejo entre Inglaterra y Alemania está programado para el martes 29 de junio de 2021 a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL INGLATERRA VS ALEMANIA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la afición, este partido es exclusivo de televisión de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

En el sistema SKY, el partido se puede ver en el canal 534 o 1534 en HD. La Eurocopa viene incluída en todos los paquetes de ese sistema de cable.

¿CÓMO VER INGLATERRA VS ALEMANIA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Inglaterra: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sterling, Kane, Foden.

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry.