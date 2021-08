Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de agosto de 2021

El Betis hace oficial el fichaje de Pezzella

El Betis ha hecho oficial este jueves por la noche el fichaje de Germán Pezzella, internacional argentino que regresa a Sevilla procedente de la Fiorentina de la Serie A. El Betis le había firmado en 2015 procedente de River Plate, y dos años después se fue cedido a Fiorentina con opción de compra. Tras la primera temporada, el conjunto Viola ejerció su derecho para quedarse definitivamente con el zaguero, que terminó transformándose en el capitán del equipo. Ahora que su vínculo entró en el último año, el Betis lo recupera para reforzar la defensa de Manuel Pellegrini en una operación que rondaría los cuatro millones de euros. El argentino, que firma hasta 2025 en el club de LaLiga, ganó con su Selección la última edición de la Copa América disputada en Brasil este verano.

🧉 🇦🇷 El espectacular vídeo del Betis para anunciar el fichaje de Germán Pezzella 👇pic.twitter.com/zcPbqWmoc8 — Goal España (@GoalEspana) August 19, 2021

Oficial: Emerson Palmieri, al Lyon

Tal y como adelantó Goal, Emerson Palmieri deja el Chelsea y se marcha cedido por una temporada al Olympique de Lyon.

Baena, cedido del Villarreal al Girona

Tal y como ha anunciado el Villarreal CF en su página web, el Submarino Amarillo y el Girona FC han acordado la cesión de Álex Baena, que jugará en el conjunto catalán durante esta temporada 2021/22. El acuerdo de cesión no contempla opción de compra.

El #Villarreal y el @GironaFC acuerdan la cesión sin opción de compra de @alexbbaena.



¡A por todas 💪👏! — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 19, 2021

Oficial: Benjamin Lecomte, al Atlético

Tal y como adelantó Goal más temprano, Benjamin Lecomte ya es jugador del Atlético de Madrid. El portero llega cedido del AS Monaco para ser suplente de Jan Oblak. "El Atlético de Madrid y el AS Mónaco han llegado a un acuerdo para la cesión de Benjamin Lecomte. El portero francés (París, 26 de abril de 1991) jugará en nuestro club durante la temporada 2021/22", reza el comunicado oficial.

Dusan Vlahovic no saldrá de la Fiorentina. Así lo asegura el presidente "viola", Comisso, que explica en los medios italianos que la oferta adecuada "no ha llegado por ahora y aunque llegue no creo que Vlahovic se vaya para este año". Es más, la Fiorentina aspira a renovarle para que no vaya a otros clubes europeos..

Atlético de Madrid y Lille han anunciado que hanllegado a un acuerdo por el portero Ivo Gbric, que jugará cedido en el cuadro francés hasta el 30 de junio. En el acuerdo se incluirá una opción de compra por el portero balcánico a final de temporada, como indica el propio Lille.

🤝 Acuerdo con el @losclive para la cesión de Ivo Grbić de cara a la presente temporada 2021/22.

¡Mucha suerte en este nuevo reto!



📎 https://t.co/aFZNG73DXf — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2021

Según informa el diario "As", el Barça ha pedido la cesión de Mauro Arambarri. El club azulgrana quiere reforzar el centro del campo con el uruguayo del Getafe. Ramón Planes es su principal valedor, puesto que fue quien le fichó para el equipo azulón. A Arambarri tambiénle pretende el Valencia CF, por ser petición expresa de José Bordalás.

El Deportivo Alavés y Lucas Pérez han llegado a un acuerdo para la desvinculación del gallego, que llegó a Vitoria en el verano de 2019, llegando a ser un futbolista clave para la salvación esa temporada con once goles y varias actuaciones de mérito. Pérez busca nuevo equipo y tiene varias ofertas de Primera.

'La Gazzetta dello Sport' asegura que Kylian Mbappé se reunió el pasado lunes con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi ,para comentarle su deseo de salir al Real Madrid y abandonar París este mismo verano. Según el diario italiano, la respuesta del mandatario fue contundente: 'No'.

Willian José acuerda con el club no jugar para evitar lesiones. Cabe destacar que la Real Sociedad tiene ofertas de cesión del Valencia, el Celta y el Olympique de Marsella tras rechazar cuatro propuestas de traspaso. El club realista no sacará al jugador por menos de 8 millones de euros.

Monchi sigue empeñado en el fichaje de Thomas Delaney.El Sevilla FC ha ofrecido 5.5 millones de euros y la operación se podría cerrar. Sin embargo, la postura del Dortmund sigue siendo pedir 10 millones por dejar salir al danés, próximo a cumplir 30 años y con uno más de contrato con los alemanes.

Tras la inminente marcha de Ivo Gbric y la salida de San Román, el Atlético acelera para fichar un meta suplente. Según "L'Equipe" existe interés en Benjamin Lecomte, que llegaría en calidad de cedido al club rojiblanco. Todos los detalles aquí.

Ya es oficial. Darío Benedetto es nuevo jugador del Elche. El delantero argentino, de 31 años, llegó a tierras ilicitanas la pasada madrugada en un vuelo privado procedente de Marsella. El punta ha pasado este jueves el reconocimiento médico y, sin tiempo que perder, se ha puesto a las órdenes de Fran Escribá en el Díez Iborra.

Danjuma ya es nuevo jugador "groguet". El Villarreal ha presentado en sociedada su nuevo futbolista a travésde sus redes sociales. Un fichaje que sa otro salto de calidad al "Submarino Amarillo", que esta temporada jugará Champions League. Firma hasta 2026.

🤝 @Danjuma ya es 'groguet' 💛.



👉 Hasta junio de 2026.



👉 Procedente del @afcbournemouth.



👉 Internacional con la @OnsOranje 🇳🇱. — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 19, 2021

El fichaje de Marcos André por el Valencia parece más cerca que nunca. Según ha podido saber Goal, en las últimas horas ha habido un acercamiento importante en las posturas de ambos clubes y desde ambas entidades se cree firmemente en que la operación se terminará cerrando.

Miralem Pjanic podría salir del FC Barcelona con rumbo a Italia. El bosnio, prácticamente inédito en Can Barça, podría salir cedido a la Juventus de Turín o a la AS Roma. La Juve está muy interesada en que vuelva, ya que sería petición de Massimiliano Allegri, que le conoce muy bien.

Marcos Paulo, delantero del Atlético de Madrid, jugará cedido esta temporada en el Famalicao portugués. El atacante brasileño que tenía sobre la mesa el interés del Valladolid, ha preferido la opción de salir a Portugal para triunfar. Su objetivo, volver al Atlético a partir del próximo 30 de junio.

Según apunta "Golsmedia", MaxiGómez podría salir del Valencia. ¿El motivo? Un club potente de Francia prepara una oferta por el uruguayo. El Valencia podría vender a Maxi en un precio que oscila entre los 15-20 millones de euros. Quedan 12 días para final de mercado y Maxi no vería con malos ojos su salida.

El Barça y Samuel Umtiti han acercado posturas para encontrar una solución a la salida del central francés, según "Mundo Deportivo". El central galo tiene ofrecimientos de AS Roma y de Olympique de Lyon. Saldría cedido y eso aliviaría la masa salarial del Barcelona.

El Barça pide 15 millones por Ilaix Moriba,segun el diario "Sport". El conjunto azulgrana ha dicho "no" a una propuesta de 5 millones del Lepizig. En el club catalán son pesimistas con la salida del centrocampista, que de no irse se pasará todo el año en la grada.

Parace que el culebrón de Rafa Mir toca a su fin. Según el diario "Marca",el murciano viajará en las próximas horas a la capital andaluza, tras el acuerdo con el Wolverhampton por 16 millones, y firmará hasta 2026.

Robert Lewandowski podría tener las horas contadas en el Bayern de Múnich. Según 'Sky Sports', el delantero polaco quiere afrontar un nuevo reto antes de los 35 y en Múnich no le dejarán salir por menos de 115 millones de euros.

En las próximas horas debería quedar formalizada la contratación de Pedro Rodríguez por parte de la Lazio. El ex internacional sale del equipo de Mourinho y volverá a trabajar con Maurizio Sarri después de archivar su breve experiencia en el rival local, la Roma.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 19 de agosto de 2021. LaLiga ya empezó, pero la ventana de fichajes estará abierta hasta el día 31 del octavo mes del año. Los movimientos ya han empezado y te lo contamos todo...