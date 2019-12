El Barcelona cede a Carles Aleñá al Real Betis

El canterano azulgrana, a préstamo por seis meses; los béticos se hacen cargo de la ficha del jugador; el acuerdo no incluye ninguna opción de compra.

Es oficial: Carles Aleñá es la primera salida del FC en este mercado de enero. Tal y como había adelantado Goal , ya existe un principio de acuerdo entre Barça y por la cesión del futbolista, que también ha dado "sí quiero" a la operación en las últimas horas. De hecho, el acuerdo ha sido anunciado este sábado por la entidad catalana.

La fórmula elegida es la cesión hasta el próximo 30 de junio. El préstamo es solo por seis meses y no habrá una opción de compra por expreso deseo del club blaugrana, ya que desde la Ciudad Condal se confía en el potencial del mediocampista. Y es que el Barça desea repescar al canterano para el próximo proyecto deportivo, convencidos de que le irá bien en y podrá crecer como jugador.

"El FC Barcelona y el Real Betis han llegado a un acuerdo para la cesión de Carles Aleñá hasta final de temporada. El Real Betis se hace cargo de la ficha del jugador. El acuerdo no incluye ninguna opción de compra", reza el comunicado oficial.

Tal y como había informado Goal, el conjunto verdiblanco llevaba meses trabajando en la opción Aleñà. El Betis contactó tanto con el Barça como con su entorno en noviembre, aunque la cesión, Rubi mediante, ya es un hecho. Entre otras cosas, porque el ex del siempre ha tenido claro que el centrocampista blaugrana les podría dar un salto de calidad en la segunda vuelta.

Aleñà podría integrarse bien en un equipo que le daría más minutos y que, en cuanto a estilo de juego, no es radicalmente opuesto a lo que el jugador está acostumbrado. Otro pretendiente de campanillas era el . El mediocentro blaugrana es del agrado de Bordalás y de un presidente, Ángel Torres, que no ha podido ser más claro cuando le han preguntado por él: "Ya le quise hace dos temporadas, a mí me gusta. Si él quiere, jugará en el Getafe", dijo el mandatario azulón. Pero no será posible para los de Madrid.