Mercado de fichajes de Universidad Católica en vivo: altas, bajas y rumores de refuerzos para la segunda rueda del Torneo 2023

El equipo que conduce Ariel Holan ya piensa en las nuevas incorporaciones de cara al segundo semestre.

Universidad Católica no comenzó la temporada de la mejor manera. Más allá de que logró mantenerse en la parte alta del Campeonato Nacional 2023 al finalizar la primera rueda (cuarto en la clasificación con 23 puntos, cinco por detrás del líder Cobresal), los rendimientos no estuvieron a la altura de lo esperado. Los fanáticos de los Cruzados esperaban más de un equipo que se reforzó para disputar la Copa Sudamericana, certamen del cual quedó eliminado en primera ronda a manos de Audax Italiano.

Por eso, buscarán sumar nuevas caras para arrancar de la mejor forma el segundo semestre en el que deberán hacerle frente al torneo doméstico y la Copa Chile. Cabe recordar que el Artículo N°13 de las Bases de la competencia indica que los 16 equipos que componen la máxima categoría podrán inscribir un máximo de 3 nuevos futbolistas, entre los que no se considerarán a aquellos que habiendo sido cedidos a préstamo a otro club se reincorporen al equipo cedente. El plazo límite para fichar a las nuevas incorporaciones será hasta el día hábil anterior al inicio de la decimonovena fecha que se comenzará a jugar el fin de semana del 30 de julio.

El principal objetivo del técnico Ariel Holan será la búsqueda de un lateral derecho tras la partida de Mauricio Isla quien arribó a la institución a mediados de 2022. El Huaso decidió abandonar a los franjeados tras disputar 30 compromisos en los que aportó con una conquista y nueve asistencias. José María Buljubasich, gerente deportivo, aseguró que tras la salida del exFlamengo "se evaluarán posiciones, desde lo deportivo y sin exigencias. Si podemos tener un mejor plantel, entre todos lo trataremos de hacer".

En GOAL repasamos los nombres que pueden llegar a los estudiantiles:

GUILLERMO SOTO

El jugador que actualmente milita en Huracán apareció en la órbita de La Franja. El lateral de 29 años ya ha expresado sus deseos de retornar al elenco de la precordillera, club en el que se formó y fue promovido al Primer Equipo por Rodrigo Astudillo en 2014 pero no logró consolidarse. En 2019 se ganó un espacio en La Roja siendo nominado por Reinaldo Rueda y en 2022 recibió el llamado de Eduardo Berizzo. En su palmarés destaca la obtención de la Copa Chile en 2018 defendiendo a Palestino.

Eso sí, la dirigencia del Globo aún no ha recibido una oferta formal por el exRangers. Su contrato con el cuadro que conduce Sebastián Battaglia culmina a finales de 2025. "Absolutamente nadie se comunicó con el club ni me han manifestado interés ni nada. De Chile, absolutamente nada. Sí lo quería un equipo de Bulgaria, pero no se hizo la transferencia", contó el presidente David Garzón en diálogo con Radio Agricultura. No obstante, se abrió a la posibilidad de negociar su traspaso. “Huracán lo compró. En el fútbol todo está a la venta, no depende de la oferta, no hay un solo jugador que si llega una oferta muy interesante no se disponga a una posible transferencia”.

CÉSAR PÉREZ

El mediocampista de los registros de Unión La Calera, y que viene de anotarle a los Cruzados en el empate 1-1 en Santa Laura al cierre de la primera rueda, es otro de los nombres que apareció en la carpeta de la directiva del conjunto de Las Condes. Con los cementeros, el exMagallanes es una fija puesto que disputó los 15 primeros compromisos desde el arranque (1.299 minutos) en los que aportó con tres conquistas y una asistencia. Tiene experiencia en la Selección Chilena Sub 15 (Sudamericano 2017) y Sub 17 (Mundial 2019).

JAVIER ALTAMIRANO

El nacido en Talcahuano, de 23 años, y que actualmente milita en Huachipato, es otra de las cartas de los universitarios. No obstante, los Acereros no quieren desprenderse de una de sus figuras. En esta campaña, el volante totaliza 13 encuentros (1.156 minutos) en los que aportó con tres goles y misma cantidad de asistencias. La UC ya tuvo un primer acercamiento formal con el futbolista que también tendría una oferta proveniente de Brasil.

CLEMENTE MONTES

Los Cruzados buscarán el regreso del atacante de 22 años. Según DirecTV, la dirigencia pretende traer de vuelta al canterano que dejó el plantel a comienzos de año para partir a España a enrolarse en las filas de la filial del Celta de Vigo. Al respecto, Buljubasich declaró que "tenemos un contrato firmado con el Celta, en un préstamo, con ciertas condiciones que tiene que ver en una opción de compra a favor del Celta. Mientras eso esté vigente hasta mediados de junio, no depende de nosotros. Si eso no se ejecuta hay otras características que tiene el contrato, con posibilidades que tiene Clemente con su representante o también la posibilidad que vuelva a Católica. Pero eso es algo que se va a conversar una vez que no se produzca el primer efecto".

LAS BAJAS

NEHUÉN PAZ

El argentino de 30 años podría estar viviendo sus últimos días en la UC. El defensor no fue inscrito en el Campeonato Nacional por los cupos de extranjeros y buscaría una oportunidad fuera de Chile pese a que tiene contrato hasta 2025. "Con Nehuén estamos conversando y vamos a ver la posibilidad de una salida en junio, consensuada con él, y las opciones que puedan llegar y esa es una idea", comentó Buljubasich. En 2022, el ex Bologna, Lanús, Lecce y Crotone, entre otros clubes, disputó un total de ocho compromisos en el torneo (708 minutos).

MAURICIO ISLA

La UC anunció el fin del vínculo con el lateral, quien había regresado a mediados del año 2022. "Hemos llegado a un acuerdo para poner fin al vínculo contractual que une al jugador con nuestra institución. La salida de Mauricio ha sido consensuada entre las partes y responde a razones estrictamente personales, manifestadas por el jugador, entre las que nos ha señalado su intención de dejar próximamente el país y emprender nuevos desafíos”, explicaron a través de un comunicado. “Agradezco a la institución y a todos los cruzados y cruzadas el apoyo recibido desde mi llegada. Espero que el equipo logre el objetivo de ser campeón”, expresó el ex Flamengo. El último partido que jugó con los Cruzados fue el 22 de abril, en la caída 1-0 ante O’Higgins en el estadio Santa Laura.