Maxi Rodríguez anunció su retiro: “Me vacié por completo, no tengo nada más para dar”

Maximiliano Rodríguez decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. El mediocampista de 40 años, símbolo de Newell’s y la Selección argentina, anunció su retiro a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue. Este momento de darle un cierre a la carrera como profesional", arrancó la Fiera, que no pudo contener la emoción, y continuó: "Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”.

Surgido de las inferiores de la Lepra, donde debutó en noviembre de 1999, Maxi pasó por Espanyol de Barcelona (2002-2005) , Atlético de Madrid (2005-2009) y Liverpool (2010-2012). Volvió a Rosario para su segunda etapa en Newell's (2012-2017), en la que ganó el Torneo Final 2013; tuvo un paso por Peñarol de Uruguay y en 2019 regresó a su casa para disfrutar últimos dos años de carrera.

Con la Albiceleste, fue campeón del Mundial Sub 20 en 2001, mientras que con la Selección Mayor disputó tres Copas del Mundo y marcó dos tantos inolvidables y muy gritados en Argentina: el golazo contra México en octavos de final de Alemania 2006; y el penal contra Holanda que significó la clasificación a la final de Brasil 2014.