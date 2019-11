Matías Alustiza no continuará en Puebla

El Chavo anunció a través de Instagram su salida de la Franja, luego de un año en el club.

Pumas y se frotan las manos, pues Matías Alustiza se ha quedado sin equipo. A través de las redes sociales el Chavo dio la noticia, quedando como agente libre para el Clausura 2020.

"Me acaba de informar el Rambo Sosa que ya no voy a continuar en el club, quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, utileros, médicos, masajistas y en especial a esta linda afición poblana por todo el cariño que me brinda en las calles y en el estadio. También por siempre valorar mi trabajo, me hicieron sentir que esta es mi casa y les prometo que volveré", dice el atacante de 35 años.

Los últimos equipos de Alustiza fueron el Club Universidad y , instituciones en las que dejó buena imagen por su trabajo en cancha. Igualmente en los últimos torneos se le llegó a vincular con Cruz Azul, entidad que tendría una vacante en el ataque por la inminente salida de Martín Cauteruccio.