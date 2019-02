Marioni destaca ventaja de jugar al mediodía

En los últimos días se ha hablado de la intención de Pumas por cambiar el horario de sus partidos como local.

Bruno Marioni, director técnico de Pumas de la UNAM, descartó que sea un obstáculo el horario de los partidos como local en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Diferentes entrenadores han señalado problemas con la visita al equipo universitario, pues un factor que les juega en contra es no estar acostumbrados al calor que se genera en el Pedregal.

El artículo sigue a continuación

"A mí me tocaron jugar dos años aquí y me tocó hacer muchos goles, yo creo que es una ventaja, vamos a ver. Yo no he hablado con Rodrigo pero si lo sabemos utilizar este horario en CU es beneficioso", expresó el 'Barullo' en conferencia de prensa.

De cara al encuentro de este domingo ante León, Bruno mencionó: "Vamos a recibir a un equipo que tiene buen funcionamiento, grandes jugadores pero esperando hacer sentir el rendimiento, la garra, la entrega y el funcionamiento que va en crecimiento".