Marco Fabián desea volver a Chivas, según su padre

Al atacante le encantaría volver al Rebaño para enfrentar la problemática del descenso.

Para la próxima campaña, volverá a luchar por el descenso, pues el Rebaño ha tenido una seguidilla de malos torneos que afectó dramáticamente su situación porcentual. El equipo buscará reforzarse de la mejor manera, siempre abierto a la posibilidad de incorporar exjugadores que se identifiquen con la institución.

Uno de los elementos a los que les encantaría volver a vestir la camiseta Rojiblanca es Marco Fabián, según reveló su padre en una entrevista con ESPN. "Yo le comento a Marco y me dice: 'Yo encantado, papá. Si me hablan y me ofrecen, con mucho gusto voy a Chivas".

"Yo también trabajé en la , es una Liga que ha crecido bastante y él está muy contento, pero no descarta en algún momento llegar a la y si es Chivas, mejor, por la situación que está pasando", cerró el papá del futbolista, conocido por trabajar mucho tiempo dentro de las fuerzas básicas del Guadalajara.

ELLOS PODRÍAN SALIR DE CHIVAS

Igualmente, confirmó que Fabián de la Mora firmó su contrato solamente por un año con Philadelphia Union, volviendo a ser jugador libre el próximo periodo de invierno.