Marcelo Flores podría ser el fichaje estrella de León para el Clausura 2023

Ante su falta de minutos en España, el mediocampista mexicano podría unirse a las filas del León en el Clausura 2023.

La joven carrera de Marcelo Flores podría comenzar un nuevo capítulo a partir del primer semestre del 2023, ya que tendría posibilidades de unirse a las filas del León de cara al torneo Clausura de la Liga MX, según ha revelado el periodista César Luis Merlo.

El mediocampista se encuentra cedido en el Real Oviedo de España, donde no ha visto mucha actividad en la presente temporada al solamente disputar once partidos, situación por la cual La Fiera podría abrirle las puertas para que tenga en México los minutos que no tiene en Europa.

El conjunto español es propiedad de Grupo Pachuca, quienes también son dueños de los Esmeraldas, lo cual facilitaría el traspaso del futbolista de 19 años, quien tendría su primera experiencia en un club del máximo circuito, ya que no logró debutar en el primer equipo del Arsenal durante su estancia en Inglaterra.

Marcelo Flores jugó por primera vez con la Selección mexicana mayor en 2022 durante un partido de Nations League contra Surinam, en el cual falló un penal. Gracias a su destacada participación en las divisiones inferiores de los Gunners, es considerado como una gran promesa tanto del futbol mexicano como internacional.