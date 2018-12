Marcelo Díaz, a corazón abierto en Racing

El chileno concedió una entrevista al sitio oficial de la Academia, en la que explica que vive cada segundo en la cancha "como si fuera el último".

Racing publicó esta jornada un adelanto de la entrevista que concedió Marcelo Díaz al programa "A Corazón Abierto", en el que el volante chileno explica que vive cada segundo en la cancha "como si fuera el último".

"Vivo cada segundo como si fuese el último, como vivo mi vida, también vivo en el campo de juego. Cada pelota para mí es la última, cada minuto es el final y así es como voy viviendo", dijo el Chelo, quien por estos días se encuentra en la fase de recuperación tras ser operado de los meniscos de una de sus rodillas.

Y agregó: "Tampoco me privo de escuchar a la gente que canta, sentir ese aliento, ese murmullo que se escucha desde afuera también es muy lindo, pero también sin desconcentrarse, muchas veces algunos jugadores pierden la noción, pero yo suelo no perderla", cerró el futbolista que este martes recibió los elogios por parte de Juan Román Riquelme.

El ídolo de Boca ejemplificó en el ex Pumas el tipo de jugador que le gusta en el terreno de juego. "Me gustan esos jugadores que la agarran que la quieren todo el tiempo, que intentan dar siempre un buen pase, que te dan la pelota para que se la devuelvas, no es que te la dan para que te las arregles solo. Si ves al chileno (Marcelo) Díaz en Racing, él no te da la pelota hasta que se la puedas devolver y eso para mí es jugar a la pelota", indicó a Fox Sports.