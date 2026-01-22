Manchester City vs. Wolves, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Un Manchester City inusualmente desorganizado recibe a los Wolves, que están en el último lugar, en un partido de la Premier League que simplemente no pueden permitirse perder.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Manchester City vs Wolverhampton Wanderers, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Manchester City vs Wolves, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Wolves

Premier League - Premier League Etihad Stadium

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

No es una exageración sugerir que el Man City está en una especie de crisis. Los Citizens ganaron cuatro títulos consecutivos de la Premier League entre 2021 y 2024, pero fueron destronados la temporada pasada, y una lucha por el título esta vez parece poco probable. El equipo de Pep Guardiola ha conseguido solo tres puntos en sus últimos cuatro partidos de liga y se encuentra siete puntos detrás del líder Arsenal. La derrota más reciente en la EPL fue particularmente dolorosa, 2-0 en Old Trafford contra el Man United.

Wolves no están mucho mejor, pero ha habido signos de vida en los últimos partidos. Están invictos en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, una secuencia que ha incluido empates con Everton, Man United y Newcastle, la primera victoria de la temporada en liga contra West Ham y una goleada de 6-1 sobre Shrewsbury en la tercera ronda de la FA Cup.

Estadísticas clave, lesiones, suspensiones

City todavía está sin los defensores clave lesionados Josko Gvardiol, John Stones y Ruben Dias. Savinho, Oscar Bobb, Matheus Nunes, Mateo Kovacic y Nico Gonzales también están fuera.

Wolves no contarán con Jean-Ricner Bellegarde, Toti y Leon Chiwome.

A pesar de sus problemas, el City todavía tiene 14 goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Erling Haaland solo tiene un gol en sus últimos ocho partidos, y fue un penal contra Brighton en un empate 1-1.

Wolves es el primer equipo de la EPL en ir cuatro partidos invicto estando en el fondo desde West Brom en 2018.

