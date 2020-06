El Mallorca se aferra a los números de Budimir ante el Barcelona

El croata, autor de un doblete en el Camp Nou, está preparado para derrotar al Barcelona y sacar al Mallorca de la zona de descenso.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Ante Budimir vuelve a ser la gran amenaza del ante el . El croata ya marcó los dos goles de su equipo en la visita al Camp Nou de la primera vuelta y espera poder volver a mojar en casa para, a diferencia de lo sucedido entonces, brindar a la afición una victoria que aleje al equipo de la zona de descenso. Sin embargo, para el croata no existe presión alguna , especialmente después de un confinamiento que se ha alargado durante casi dos meses para frenar la expansión del coronavirus.

"Es cierto que ha sido un confinamiento largo porque cincuenta días son muchos" valora en declaraciones en exclusiva para Goal para destacar que "lo he llevado bien" ya que "lo duro ha sido para las personas que estaban en primera línea" , no para los futbolistas aunque se encuentren en la zona más complicada de la tabla. Para salir de ahí agarrarse a la inspiración de Budimir se intuye como lo más razonable para un Mallorca que tiene la salvación a un solo punto en estos momentos. El delantero ha marcado ya nueve goles con el cuadro isleño , con el que es titular desde que llegara el pasado verano y en el que ha brillado en aspectos impropios para un delantero.

Budimir, el mejor delantero balcánico de las grandes ligas

Es el cuarto mejor pasador en largo de y el cuarto que más balones gana por alto , dos datos que confirman el buen momento del delantero a sus veintiocho años. Tanto es así que sus números son los más efectivos que presenta un delantero nacido en los Balcanes por delante de Ante Rebic y Andrej Kramaric. Sin embargo, el mérito de Budimir es que de los nueve goles que ha celebrado ninguno ha sido desde el punto de penalti.

"Tirar penaltis es algo que nunca me ha dado miedo y para lo que estoy siempre dispuesto" explica ofreciéndose para luego aclarar que "faltan muchas jornadas y seguro que como delantero tendré también mi posibilidad de tirar y darme ese gusto pero lo importante es que se conviertan en gol, no quién los tira" según apunta. Su rendimiento incluso le valió estar en la lista de futuribles del Barcelona tras las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, pero finalmente el club azulgrana apostó por Martin Braithwaite.

El delantero espera mantener su buena estrella ante el cuadro azulgrana pero ya sabe que si marca tampoco podrá celebrarlo junto a su afición, una circunstancia que no preocupa en exceso a la estrella mallorquinista. "Todos los equipos estaremos sin nuestras aficiones, así que al final nos va a afectar a todos por igual" asegura. Si acaso, "esperamos que todo vuelva a la normalidad pero hay que ir paso a paso". Primero viene el Barcelona, luego tocará asegurar una permanencia que no queda tan lejos y, por último, pensar en el futuro.

Ni ni su futuro, a Budimir sólo le preocupa la salvación

Con contrato hasta junio de 2023 y una cláusula de rescisión de cuarenta millones de euros Budimir afirma que "los asuntos de mercado no me preocupan demasiado y no pierdo tiempo en pensar en ello". Su pensamiento se centra en "las cosas que cada día me pide el staff técnico" porque "las necesidades del equipo son mi prioridad, no otras cosas que dicen personas ajenas al vestuario".

Budimir sabe que está trabajando bien y no descarta regresar a la selección de su país si las cosas salen bien en el equipo bermellón. "Mi objetivo es mejorar cada día y lograr la permanencia del Mallorca, que es lo único que importa". Eso sí, "cumpliendo con ello todo puede pasar en un año", el que falta antes de disputar la que debía tener lugar este mismo verano. Budimir aspira a estar y para ello nada como meterle otro doblete a un Barcelona en plena lucha por el título y que sirva, además, para sacar al Mallorca del pozo.