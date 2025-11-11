Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
team-logoLuxembourg
Stade de Luxembourg
team-logoGermany
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (Estados Unidos)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Luxemburgo vs. Alemania, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 entre Luxemburgo y Alemania, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Luxemburgo recibe a Alemania este viernes 14 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio Nacional del Gran Ducado, por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Luxemburgo vs. Alemania de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

El León Rojo llega al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Eslovaquia en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Jeff Strasser es último en el Grupo A con cero puntos, sin opciones de aspirar al Mundial.

Por su parte, la Mannschaft venció por 1-0 a Irlanda del Norte en su más reciente partido de la eliminatoria, anotación de Nick Woltemade. El cuadro a cargo de Julian Nagelsmann es líder en la tabla con nueve unidades, igualado con Eslovaquia en la lucha por el boeto directo a la Copa del Mundo.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Luxemburgo vs Alemania, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaUEFA TV
SudaméricaDisney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosViX, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Luxemburgo vs Alemania

crest
Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo A
Stade de Luxembourg

El partido se disputa este viernes 14 de octubre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Nacional del Gran Ducado.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Luxembourg contra Germany alineaciones

LuxembourgHome team crest

4-5-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestGER
1
A. Moris
18
C
L. Jans
13
D. Carlson
2
S. Korac
4
F. Bohnert
16
L. Barreiro
19
M. Olesen
15
O. Thill
8
C. Martins
7
A. Dardari
10
D. Sinani
1
O. Baumann
3
W. Anton
4
C
J. Tah
22
D. Raum
23
R. Baku
17
F. Wirtz
20
S. Gnabry
5
A. Pavlovic
19
L. Sane
8
L. Goretzka
11
N. Woltemade

4-2-3-1

GERAway team crest

LUX
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Strasser

GER
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Nagelsmann

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Luxemburgo

El León Rojo tendrá dos oportunidades para no terminar su camino en la eliminatoria sin puntos, aún lejos de conseguir un lugar en su primera Copa del Mundo en su historia.

Noticias de la Selección de Alemania

Julian Nagelsmann habló sobre uno de los temas más importantes en la Mannschaft de cara al Mundial, la situación de Marc-André ter Stegen, quien estaría en riesgo de no se considerado para la Copa del Mundo.

"Tuve una llamada larga con él la semana pasada. Está bien, que es lo más importante. La situación no es sencilla, tenemos que ver cómo está físicamente. Es un muy buen portero y confío en que encontrará una solución y jugará con regularidad. Veremos qué pasa”.

Cómo llegan al partido

LUX
-Formulario

Gol marcado (encajado)
1/10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

GER
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

LUX

Últimos partidos

GER

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

0

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
2/2
Ambos equipos anotaron
0/2

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0