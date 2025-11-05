Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
adidas FIFA World Cup 2026 home kit launchadidas
Compra ahora los uniformes adidas de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Angelica Daujotas

Adidas revela los nuevos uniformes de local para la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluidas Alemania, Argentina y España

Adidas lanza su colección más grande de camisetas de local antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia acercándose rápidamente, adidas ha tomado el centro del escenario al revelar su colección más grande de camisetas de local de equipos nacionales, una celebración abarcadora de identidad, innovación y diseño. Antes del evento principal de 2026, la marca ha creado 22 camisetas a medida para sus federaciones socias, cada una contando una historia arraigada en el patrimonio mientras señala hacia una nueva era audaz para el juego.

Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

Desde las tradicionales franjas celestes de Argentina hasta la geometría reinventada del kit de Alemania y los tonos inspirados en el horizonte de Japón, cada camiseta canaliza la esencia de su nación en una forma fresca y contemporánea. La colección habla del lenguaje en evolución del diseño de fútbol, uno que mezcla la nostalgia con la modernidad, rindiendo homenaje a los triunfos pasados mientras abraza la energía global de una nueva generación de jugadores y aficionados.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 1adidas

Más que simples declaraciones de estilo, estas camisetas están construidas con la tecnología de rendimiento más avanzada de adidas hasta la fecha. Diseñadas para soportar los climas variados de Canadá, México y Estados Unidos, cada camisa incorpora materiales de próxima generación CLIMACOOL+ y zonas de ventilación mapeadas en el cuerpo para mantener a los jugadores frescos y serenos en el mayor escenario del fútbol. Detalles sutiles, desde escudos lenticulares hasta inscripciones ocultas, recompensan una inspección más cercana, creando un sentido de descubrimiento que se extiende más allá de los 90 minutos.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 2adidas

Para adidas, la colección de 2026 no es simplemente un guiño al orgullo nacional; es una invitación a conectar. "Un uniforme nacional es un símbolo de unión y orgullo," dice Sam Handy, director general de adidas Football. "Estos diseños honran las raíces de cada nación mientras celebran una nueva era donde cada aficionado, en cualquier lugar, es parte de la historia."

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 3adidas

A medida que el fútbol se prepara para unir continentes por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el último lanzamiento de adidas captura ese espíritu global en forma de tela, tejiendo historia, cultura e innovación en camisetas que prometen definir el próximo capítulo del hermoso juego.

Los aficionados no tendrán que esperar mucho para conseguir los nuevos estilos, ya que todas las nuevas camisetas Home de las federaciones de adidas estarán disponibles para su compra a partir del jueves, 6 de noviembre de 2025.

Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

Galería de kits de local de adidas para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Argelia

adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 3adidas

Argentina

adidas FIFA World Cup 2026 - Argentina, Messiadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentinaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentina 2adidas

Bélgica

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgiumadidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 1adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 2adidas

Chile

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 3adidas

Colombia

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 3adidas

Costa Rica

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 3adidas

Alemania

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

Hungría

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Hungaryadidas

Italia

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 3adidas

Japón

Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 2adidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 3adidas

México

Adidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidas

Irlanda del Norte

Adidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidas

Perú 

Adidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidas

Escocia

Adidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidas

España

Adidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidas

Suecia

Adidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidas

Ucrania

Adidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidas

Venezuela

Adidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidas

Gales 

Adidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidas

0