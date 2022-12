Los tatuajes de Memphis Depay: cuántos tiene, cómo son y diseños

El neerlandés tiene al menos 47 dibujos en su piel, cada uno de ellos con su propio significado.

Los tatuajes se han convertido en parte del ADN de algunos futbolistas. Muchos de ellos han hecho de su cuerpo el mejor de los lienzos para contar historias y uno de ellos es Memphis Depay, delantero del Barcelona y de la Selección de Países Bajos que este viernes se juega el boleto a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 enfrentando a Argentina en Lusail.

El neerlandés de ascendencia ghanesa tiene al menos 47 dibujos en su piel, cada uno de ellos con su propio significado. El más llamativo es un imponente león que luce en la espalda, el que se hizo durante su estancia en Manchester United. "Siempre sentí que crecí en la jungla. Siempre he estado al aire libre, he estado en lugares difíciles y he pasado por momentos difíciles. El león en mi espalda me representa, tengo el corazón de un león. Lo hice en Manchester. Tomó mucho tiempo porque es muy grande, tal vez 24 horas en total. Para mí, el león es “el rey de la selva” y siempre me mantuve de pie, aunque fuera rudo”, dijo.

Otro de sus tattoos más icónicos es el famoso Cristo Redentor que se deja ver en las costillas. Se lo realizó después de la Copa del Mundo de Brasil 2014 donde anotó su primer gol con su representivo en la victoria 3-2 contra Australia, en el que además entregó una asistencia. De hecho, debajo del diseño lleva impresa la fecha: 18-06-2014. Entró en el tiempo de descuento de la primera mitad en lugar del lesionado Martins Indi.

“Mi primer tatuaje fue mi nombre en grande en el brazo, (risas) como si no lo conociera y quisiera acordarme. Algunos tattoos tienen un gran significado y otros son solo arte porque me encanta el arte y expresarme mediante él o con la música. Adoro los tatuajes. Para la gente el león que tengo en la espalda es el más icónico, me ha dado una imagen. Hay otros más personales sobre mi familia que me gustan mucho también”, contó el 2021 en diálogo con Sport.

En un brazo tiene tatuado un círculo que representa a su grupo de amigos, quienes simbolizan para él una segunda familia. "Uno de los tatuajes que más me gustan es el círculo pequeño. Es por el pequeño círculo que tengo, el pequeño círculo de amigos, son mi familia. Realmente no me muevo con mucha gente. Para nosotros es más una cuestión de relación, de confianza y es un símbolo muy bonito decir que tenemos un pequeño círculo y lo mantenemos unido porque estos días son muy especiales”, contó.

También tiene uno dedicado a su abuelo, que perdió cuando tenía 15 años. En su antebrazo izquierdo se puede leer “estás lejos, vives en nuestros corazones, te amo”. Junto con esta cita está entintada la fecha "14-02-2009".

Además lleva dibujada unas alas en el área de la clavícula, la palabra "fe" detrás de su pierna izquierda, una cruz en la parte posterior de su cabeza, unas plumas de pavo real en sus hombros, el Avatar Aang en su antebrazo derecho, personaje ficticio de la serie animada 'Avatar: The Last Airbender', el Jigglypuff, una especie de Pokémon que apareció en la serie de anime y el número 13 en su muñeca izquierda que representa el día de su cumpleaños.

Asimismo, lleva entintado al Príncipe de Egipto y la Diosa Isis, calaveras diminutas con un nimbo de ángel en la nuca, a Iron Man, un superhéroe ficticio que apareció en los cómics estadounidenses, la palabra 'succesvol' (éxito) en el interior de su labio inferior y otros inspirados en personajes de dibujos animados como el Demonio de Tazmania, Mowgli, protagonista de la novela de Rudyard Kipling "El libro de la selva" y una ilustración en su brazo que significa "Blind And Deaf To The World", entre otros. "Es un código por el que vivo y veo que cada vez más personas están adaptando esta mentalidad a su vida. Esto que llamamos vida es un juego ¡y con esta mentalidad rompes el código!", compartió en su Instagram.