Los fallos de Raphael Varane ante el Manchester City que le costaron al Real Madrid la eliminación de la Champions League

Dos fallos del francés condenan a un Real Madrid cuyo único consuelo es que sin los goles de Sterling y Jesús tampoco habría pasado ronda.

Habló demasiado Raphael Varane antes de visitar el Etihad Stadium para intentar la remontada ante el sin Sergio Ramos, el hombre para el que nunca es tarde para mandar a casa a cualquier rival que se vea campeón. "Sabemos qué trampas tenemos que evitar" había dicho pero, ay las, Varane no es Ramos y donde el camero suele tirar de pundonor para arrastrar al , el francés mermó en exceso las prestaciones del cuadro blanco, al que condenó con dos fallos que costaron dos goles.

Varane, un día para no levantarse de la cama

El primer fallo sucedió a los nueve minutos, cuando el francés se dejó robar la cartera por Gabriel Jesús, al que le bastó un solo pase al área para que Raheem Sterling estrenara el marcador. Y bueno, quizá no pasara nada porque el Real Madrid seguía necesitando los mismos dos goles, ya no para pasar ronda sino para forzar la prórroga. Karim Benzema hasta puso lo que había que poner para establecer de nuevo el empate en el marcador. Pero de nuevo apareció Varane.

Garrafal error de Varane... que aprovecha el City para adelantarse en el marcador. #VolverEsGanar pic.twitter.com/yXDEw9b0cT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 7, 2020

El central volvió a fallar porque no despejó un melón que le caía con plena ventaja pero se sintió con fuerzas como para no rechazarlo al patadón y cedérselo a Courtois. El problema es que el cabezazo se quedó a medias y de nuevo Jesús llegó antes que nadie, incluido el portero blanco, y el brasileño marcó a placer un 2 a 1 que mató definitivamente al Real Madrid, que no viajará a Lisboa.

El único consuelo que le queda es que sin los fallos de Varane el 0 a 1 también hubiera sido insuficiente pues el día que el madridismo le esperaba porque faltaba Ramos, Varane cuajó uno de los peores partidos que se le recuerdan en el Real Madrid.