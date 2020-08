¡Imperdonable! Dos fallos de Varane condenan al Real Madrid ante el City

Dos graves fallos de Varane en defensa cuestan dos goles, uno de Sterling a los 9 minutos y otro de Jesús en el segundo tiempo.

No empezó bien el en el Etihad Stadium, donde se presentó teniendo que remontar el 1 a 2 del Santiago Bernabéu y sin Sergio Ramos, sancionado. Los de Zinedine Zidane empezaron con las ideas claras, queriendo jugar el balón en casa del que entrena Pep Guardiola pero les salió el tiro por la culata.

Garrafal error de Varane... que aprovecha el City para adelantarse en el marcador. #VolverEsGanar pic.twitter.com/yXDEw9b0cT — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 7, 2020

Tanto es así que intentando iniciar jugada desde atrás, Thibaut Courtois realizó una cesión para Raphael Varane, que no aguantó la presión de Gabriel Jesús y acabó perdiendo el esférico en favor del brasileño, que no tuvo más que pasar el balón al centro del área para que Raheem Sterling estableciera el 1 a 0.

No contento con ello y después de que Karim Benzema hubiera puesto las tablas con un golazo marca de la casa, el central francés tuvo otra acción desafortunada al no despejar un balón en el que tenía ventaja al optar por realizar una cesión excesivamente tibia a Courtois, expuesto en exceso ante la presión de un Gabriel Jesús que no falló y estableció el 2 a 1, ogligando al Real Madrid a marcar 2 goles para pasar ronda.