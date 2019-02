Los delanteros de Olimpia, "llenos de confianza" a la espera de Motagua

Liga Nacional de Honduras: Emiliano Bonfigli y Júnior Lacayo hablaron tras anotar los tantos de la victoria merengue sobre Platense.

Olimpia derrotó a Platense por 2-1 en Tegucigalpa y se puso a un punto de los líderes del Clausura de la Liga Nacional, Marathón y Motagua, éste último su próximo rival en el clásico, como visitante. Luego del partido, hablaron los goleadores, Emiliano Bonfigli y Júnior Lacayo.

El atacante argentino anotó en su primera presentación en casa merengue: "Contento de haber convertido en el primer partido acá, a un delantero anotar siempre lo llena de confianza, hay que seguir de esta manera. Fue un ambiente hermoso en la cancha, a los hinchas a que invitarlos para que sigan viniendo, para nosotros es importante", declaró.

Sin embargo, Bonfigli no se duerme en los laureles: "En lo personal fue importante anotar, pero hay que seguir trabajando, falta mucho por mejorar. Sufrimos mucho durante el partido, hay que ver los errores en la semana y corregirlos, fueron varios. Y las cosas buenas hay que repetirlas".

El delantero hondureño de 23 años, Lacayo, habló en la misma línea: "Venía trabajando bien, el profe me dijo que iba a entrar y golear y aproveché esa oportunidad que me quedó. Estaba justo donde tenía que estar, Platense salió a buscar el gol, nos dio espacio y me quedó esa. Me llena de confianza, uno vive del gol, debo seguir trabajando porque vienen más partidos"