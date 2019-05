Los 5 motivos de la continuidad de Valverde

Tras rozar la destitución en las horas posteriores a la final de Copa, Bartomeu se muestra favorable a que el 'txingurri' siga por diferentes motivos.

ANÁLISIS

Las aguas dan síntomas de volver a su cauce. Guste o no, Josep Maria Bartomeu ha reconducido la división de opiniones -también en el seno de la junta directiva- hacia la continuidad de Ernesto Valverde a pesar de que durante las horas que siguieron a la final de la hubo medios que se atrevieron a decir que sería despedido. Pero no lo fue, una decisión que ya es firme y que Bartomeu ha tomado de forma personal. Los motivos de su decisión son claros a pesar de que no ha comparecido para decir esta boca es mía ni está previsto que lo haga, a día de hoy.

Lo más importante es que el vestuario quiere que siga. Así lo dijo Leo Messi en la víspera del partido ante el , sin olvidar que el propio presidente le renovó en invierno y lleva semanas ratificándole en el cargo pase lo que pase. No en vano ha ganado dos Ligas en sus dos temporadas al frente del equipo y eso es algo que el suele valorar mucho, sin olvidar el mensaje que supondría para un presunto nuevo inquilino del banquillo la destitución de un técnico bicampeón.

En esencia, el club busca estabilidad institucional, alejarse de maremotos como el de Anfield o el Villamarín. Y a pesar de que una parte importante de la afición pide la cabeza de Valverde, Bartomeu ha concluido que sería mucho más traumático destituirle. Además, no hay que olvidar que el mercado de entrenadores tampoco ofrece sustitutos de garantías. Se sabe que Ronald Koeman y Massimiliano Allegri están disponibles pero no generan consenso y Robert Martínez no está claro que esté por la labor.

En esta tesitura, al presidente del Barcelona tampoco le ha pasado inadvertida la actitud de determinados jugadores ni la planificación realizada por la secretaría técnica bajo la dirección de Pep Segura, hacia quien se han girado todas las miradas pidiendo explicaciones. Es posible que tanto él como alguno de los pesos pesados de la plantilla salgan del club estos días. Serían ellos quienes pagarían el pato de un final de temporada muy por debajo de las expectativas generadas a lo largo de la misma. Eso es lo que salvará a Valverde.