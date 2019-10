Lo de Courtois y el Bernabéu empieza a ser de traca: ¡Vaya maldición!

La última vez que el belga dejó la portería a cero en el estadio del Real Madrid fue el 3 de febrero, contra el Alavés. Han pasado 240 dias.

La maldición de Courtois continuó ante el Brujas . El belga recibió dos goles en la primera mitad ante un Bernabéu que se desesperó y pitó a su equipo, incluido el portero que no atraviesa por su mejor momento como futbolista.

Para colmo vio cómo se tuvo que quedar en el vestuario tras el descanso y dar entrada a Areola debido a los mareos y vómitos que sufrió . Duro contratiempo.

Pero lo de dejar la portería a cero empieza a ser un mal mayor, sobre todo en el Bernabéu, donde no lo ha hecho en los últimos 240 días , algo que tiene a la afición con la mosca detrás de la oreja.

Parece una historia muy lejana, de un pasado ya borroso. Es que la última vez que el ex- terminó de local con la portería en cero fue el 3 de febrero de este año, en la victoria contra el por 3 a 0. El entrenador del equipo era todavía Santiago Solari. Y Keylor Navas observaba el partido desde el banquillo.

Para entender su flojo rendimiento esta temporada, bastan más números: como jugador blanco ha recibido 11 goles en 675 minutos (1 gol cada 61,4 minutos) .

En el , fue cada 82,65 minutos; en el Atlético cada 110; y en el Chelsea cada 91.

Making Of

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Areola, sin goles encajados

Alphonse Areola por su parte, no ha encajado aún goles. Frente a , en el duelo que significó su debut en el conjunto merengue, ya demostró que no sufre la misma maldición. Una actuación que repitió en su debut en al entrar en la segunda mitad por los mareos de Courtois y donde no vio perforar su puerta por los jugadores del Brujas.