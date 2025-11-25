Liverpool vs. PSV, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool recibe a PSV este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Anfield, por la quinta jornada de la fase de liga temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Liverpool vs. PSV de la Champions League 2025-26

Los Reds llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Real Madrid en la fecha cuatro, con gol de Alexis Mac Allister. El equipo dirigido por Arne Slot es octavo en la clasificación con nueve puntos.

Por su parte, los Granjeros empataron por 1-1 frente a PSV en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Ricardo Pepi. El cuadro a cargo de Peter Bosz es décimo octavo en la tabla con cinco unidades.

Cómo ver Liverpool vs PSV, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 6 Sudamérica FOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2, ESPN 7 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Hora de inicio de Liverpool vs PSV

El partido se disputa este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Liverpool

Los Reds se encuentran en una clara crisis, misma que por fortuna aún no los alcanza en Europa, donde todavía se encuentran en zona de clasificación directa.

Noticias del PSV

Los Granjeros apuntan a dar la sorpresa y dar un paso firme hacia la siguiente ronda de la Champions. Además, son líderes absolutos en la Eredivisie con una ventaja de seis puntos.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

