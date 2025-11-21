No más excusas: Alexander Isak debe empezar a mostrar por qué el Liverpool gastó £125 millones para fichar al delantero estrella

Durante su primera entrevista con su nuevo club, Isak admitió que no estaba del todo seguro de cuándo estaría físicamente capacitado para debutar con el Liverpool. "He tenido un verano complicado", dijo, lo cual obviamente era un eufemismo.

Debido a su negativa a participar siquiera en los amistosos de pretemporada del Newcastle, y mucho menos en sus primeros tres partidos de la Premier League (uno de los cuales fue contra el campeón reinante), Isak se unió al Liverpool sin haber jugado ni un solo segundo de fútbol durante más de tres meses. Su "ambición" compartida era que el delantero participara en el primer partido de la Premier League después del receso internacional de septiembre, contra el Burnley, pero aunque vio 18 minutos de acción en la eliminatoria de la Copa del Mundo con Suecia en Kosovo, Slot decidió no arriesgar a Isak en Turf Moor.

"Lo trajimos del Newcastle en un estado en el que se podría decir que su pretemporada solo iba a comenzar entonces", dijo el holandés a los periodistas después de la victoria del Liverpool por 1-0 el 14 de septiembre. "Necesita adecuadas sesiones de entrenamiento antes de tener una cierta base, y mucho menos para jugar dos veces en tres días. Así que eso es lo que hacemos, tratamos de preparar a los jugadores para el inicio de la temporada una vez a la semana, y luego tratamos de hacer más y más antes de entrar en el ritmo de dos juegos por semana, para que estén listos para ese calendario."