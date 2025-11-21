+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Alexander Isak Liverpool GFX GOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

No más excusas: Alexander Isak debe empezar a mostrar por qué el Liverpool gastó £125 millones para fichar al delantero estrella

Después del parón internacional de octubre, Arne Slot admitió que no podía haber más excusas en lo que respecta a Alexander Isak. "En cuanto a su condición física, está cerca del nivel que debería tener", reconoció el entrenador neerlandés antes del encuentro del Liverpool con el Manchester United en Anfield, "y podemos juzgarlo de manera justa a partir de ahora". Sin embargo, apenas tres semanas después, Slot volvía a pedir paciencia con el jugador más caro en la historia del fútbol británico.

"Sé que dije que su pretemporada había terminado, y que era hora de que viéramos dónde está, pero tengo que retractarme de esas palabras," el jefe de los Reds dijo a los periodistas el 7 de noviembre. "Porque si solo estás haciendo rehabilitación durante tres semanas, eso no te lleva de vuelta al nivel en el que estabas."

Isak debería estar allí ahora. Y realmente necesita estarlo, también, porque casi tres meses después de su llegada a Anfield, el delantero sueco todavía parece un jugador que Liverpool no necesariamente necesitaba fichar, y ciertamente no por £125 millones ($163m).

  • Newcastle United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    El llamativo delantero

    Isak dejando Newcastle por Liverpool fue la historia del verano, una transferencia que fue tan polémica como prolongada. Todos tenían una opinión al respecto - pero no todos tenían "el panorama completo", según el sueco.

    "No puedo controlar todo lo que se dice o escribe", dijo Isak sobre la amarga reacción a su exitoso traspaso. "Hay mucho de qué discutir, y se puede discutir durante mucho tiempo. Pero ha sido educativo, y estoy feliz con el resultado final. Estoy orgulloso de ser jugador de Liverpool. No quiero entrar en detalles o hablar demasiado sobre esa situación. Es un capítulo cerrado, pero nunca he tenido ningún problema."

    Desafortunadamente para Isak, Liverpool y de hecho Suecia, ha tenido bastantes problemas desde que forzó su movimiento a Merseyside.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Problemas de estado físico

    Durante su primera entrevista con su nuevo club, Isak admitió que no estaba del todo seguro de cuándo estaría físicamente capacitado para debutar con el Liverpool. "He tenido un verano complicado", dijo, lo cual obviamente era un eufemismo. 

    Debido a su negativa a participar siquiera en los amistosos de pretemporada del Newcastle, y mucho menos en sus primeros tres partidos de la Premier League (uno de los cuales fue contra el campeón reinante), Isak se unió al Liverpool sin haber jugado ni un solo segundo de fútbol durante más de tres meses. Su "ambición" compartida era que el delantero participara en el primer partido de la Premier League después del receso internacional de septiembre, contra el Burnley, pero aunque vio 18 minutos de acción en la eliminatoria de la Copa del Mundo con Suecia en Kosovo, Slot decidió no arriesgar a Isak en Turf Moor.

    "Lo trajimos del Newcastle en un estado en el que se podría decir que su pretemporada solo iba a comenzar entonces", dijo el holandés a los periodistas después de la victoria del Liverpool por 1-0 el 14 de septiembre. "Necesita adecuadas sesiones de entrenamiento antes de tener una cierta base, y mucho menos para jugar dos veces en tres días. Así que eso es lo que hacemos, tratamos de preparar a los jugadores para el inicio de la temporada una vez a la semana, y luego tratamos de hacer más y más antes de entrar en el ritmo de dos juegos por semana, para que estén listos para ese calendario."

  • Alexander Isak Liverpool 2025-26Getty Images

    Debut sorprendentemente positivo

    A pesar de adoptar un enfoque sabiamente cauteloso con Isak, Slot lo lanzó directamente a la alineación titular para el estreno del Liverpool en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid cuatro días después, y hasta el entrenador se sorprendió de lo bien que salió.

    "No me sorprendió su calidad, ya que sabemos todo sobre eso, pero me sorprendió positivamente lo en forma que estaba Alexander durante sus 60 minutos," dijo Slot a TNT Sports. "Pero eso quizás te dice que podría ser diferente firmar un jugador de 20 años de una liga diferente que uno de 25 años acostumbrado a jugar en la Premier League.

    "Aunque solo entrenó durante dos semanas, tiene tantos partidos en su haber [al más alto nivel]. Una de las cosas que necesitas si quieres competir por la Premier League y las copas es mentalidad, forma física y calidad y, hoy, vimos todo eso."

    Sin embargo, si Slot pensaba que Isak iba a recuperar el ritmo más rápido de lo esperado, estaría muy equivocado.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'No profesional' y 'ingenuo'

    Isak puede haber iniciado su cuenta con Liverpool con un remate característicamente limpio en la victoria de la Carabao Cup sobre Southampton el 23 de septiembre, pero ese sigue siendo su único gol de la temporada hasta ahora, a pesar de haber comenzado tres juegos consecutivos de la Premier League entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, todos los cuales se perdieron.

    El jugador de 26 años pudo haber registrado una asistencia en la derrota 2-1 en Chelsea el 4 de octubre, pero fue un intento de controlar el balón para él mismo en lugar de una entrega intencional para el goleador Cody Gakpo. La triste realidad era que, en completo contraste con su compañero delantero Hugo Ekitike, quien había comenzado con buen pie después de su cambio de verano desde el Eintracht Frankfurt, Isak todavía parecía estar a kilómetros del ritmo de la Premier League. No es sorprendente que la simpatía fuera escasa, y no solo en Tyneside.

    "Fue poco profesional y ingenuo no solo dejar de trabajar, sino sacrificar su condición física en el partido para quien fuera a jugar," dijo el exdelantero de Liverpool Don Hutchison al onlinecasion.com. "Creo que ha sido mal gestionado y asesorado por su agente durante todo el verano, pero al final todo se reduce al jugador. Tiene un contrato con Newcastle, les debe forma física y profesionalismo.

    "En una imagen más amplia, si terminas en Liverpool, tienes que [estar listo para] comenzar con buen pie. Ahora está jugando a ponerse al día y es por cómo se comportó."

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Difícil equilibrio'

    Dada la narrativa cada vez más negativa en torno a Isak, lo último que Liverpool necesitaba era que el jugador más caro en la historia del club sufriera un contratiempo por lesión. El problema en la ingle que lo obligó a salir al descanso en el enfrentamiento de la Liga de Campeones con el Eintracht Frankfurt el 22 de octubre siempre iba a estar vinculado a su falta de forma física, e incluso Slot admitió que fue una consecuencia del "difícil equilibrio" que los Reds estaban tratando de lograr al poner efectivamente a un jugador a través de un programa de pretemporada en medio de una campaña.

    "Cuando llegó, apenas había entrenado, así que lo haces avanzar paso a paso y luego sientes que debe haber un momento en el que pueda jugar dos veces a la semana," dijo Slot después de la victoria 5-1 en Alemania. "Pero la primera vez que lo intentamos, tuvo que salir. Muchas personas me dijeron que querían que lo pusiera más, pero teníamos que encontrar el equilibrio y, desafortunadamente, ese equilibrio no funcionó para nosotros hoy. Esperemos lo mejor."

    La esperanza ahora (y realmente es esperanza más que expectativa) es que Isak regrese a la acción de la Premier League en el encuentro que debemos ganar el sábado contra el Nottingham Forest en Anfield.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    La paciencia se está agotando

    Después de ser nombrado en el banco para la derrota en Manchester City el 9 de noviembre, Isak había sido optimista acerca de sus posibilidades de jugar un papel significativo en los dos clasificatorios de la Copa del Mundo de Suecia durante el último parón internacional. Sin embargo, solo participó en la última media hora de la derrota por 4-1 en Suiza y el nuevo entrenador Graham Potter finalmente decidió no alinearlo en el partido intrascendente contra Eslovenia el martes porque estaba preocupado por que el atacante recibiera una tarjeta que lo dejaría fuera de la semifinal de repesca del país contra Ucrania en marzo.

    Isak está efectivamente de vuelta a la casilla de salida, pues. Claramente necesita una serie de juegos (y goles), pero actualmente es imposible argumentar a favor de que el sueco comience por delante de Ekitike, quien anotó su primer gol para Francia la semana pasada, en un momento en que el equipo de Slot está luchando y, por lo tanto, no está en posición de cargar con ningún pasajero durante una serie crucial de partidos que son absolutamente imperativos para relanzar su campaña.

    Por supuesto, se podría argumentar que la forma de Ekitike al menos permitirá a Slot facilitar la vuelta de Isak a la acción y, para ser justos con el exentrenador del Feyenoord, ha insistido siempre en que el Liverpool siempre iba a necesitar dos delanteros de primera esta temporada para enfrentar la tensión de intentar defender su título de la Premier League mientras simultáneamente intentan mejorar el recorrido de la temporada pasada hasta los octavos de final de la Liga de Campeones.

    Al mismo tiempo, sin embargo, Slot también ha reconocido que necesita que "Alex juegue tantos partidos como pueda lo antes posible", lo que significa que ese "difícil" acto de equilibrio no va a volverse más fácil en las próximas semanas y meses. Al contrario, la presión sobre Slot para que Isak esté en forma y rindiendo solo va a intensificarse. El Liverpool realmente no puede permitirse tener un fichaje de 125 millones de libras sentado en el banco, o peor aún, en las gradas.

    De manera alentadora, Isak dijo que se siente físicamente listo para "jugar correctamente" después de tener 28 minutos de tiempo de juego en Ginebra el sábado pasado y sigue estando en un estado mental positivo.

    "La preparación no ha sido óptima", confesó a Sportbladet. "Pero, cuando estoy en el campo, no me doy excusas." Lo cual está bien en realidad, porque solo caerían en oídos sordos. La paciencia ya se está agotando con el tercer jugador más caro en la historia del fútbol. Es hora de que Isak empiece a demostrar su valía.

